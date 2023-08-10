В Орле за чемпионский титул сразились яхтсмены из семи регионов

. Фото: Елена Зябкина

Чемпионат и Первенство города Орла по парусному спорту приурочен к 80 годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Медали турнира спортсмены разыгрывали в классах «Оптимист», «Лазер 4,7», «Луч-стандарт», «Луч-мини», «Снайп». В этом году в соревнования приняли участие 56 человек почти в два раза меньше чем в прошлогоднем турнире. Организаторы рассказывают, что от участия отказались южные регионы страны из-за сложившейся напряженной обстановки.

И все же на Чемпионат и Первенство города Орла по парусному спорту приехали спортсмены из Липецка, Воронежа, Москвы, Курчатова, Курска и Ярославля. Орел на соревнованиях представляли победитель этапа Кубка Студенческой Лиги в Курчатове Афанасий Ступин, победитель Кубка Черноземья по парусному спорту в Воронеже Тимофей Костиков, победитель регаты Кубок героев Космоса в Москве Дмитрий Митрохин, призер регаты «Ярослав Мудрый» София Самойленко.

. Фото: Елена Зябкина

Орловский спортсмен Афанасий Ступин занял второе место в классе «Снайп». В парусном спорте парень уже десять лет. Интерес в нем пробудили аналогичные соревнования, проводимые в 2013 году. Самое главное, уверяет спортсмен, это прочувствовать и выбрать правильный курс.

– Начинающим спортсменам я могу посоветовать не бояться. Потому при панике ты не сконцентрирован на управлении лодкой. А когда ты собран, то сразу вспоминаешь о том, какие советы тебе давали другие более опытные спортсмены и начинаешь действовать уверенно и идти к финишу, – подчеркнул Афанасий Ступин.

. Фото: Елена Зябкина

Парусный спорт в Орловской области развивается благодаря неравнодушию со стороны жителей региона, которые искренне любят и занимаются с малых лет этим непростым видом спорта.

Мария Грамматчикова – одна из самых успешных яхтсменок региона, победитель первенства ЦФО и Кубка Черноземья по парусному спорту. Девушка погрузилась в мир парусников в семь лет. Именно в этом возрасте отец Марии предложил ей попробовать свои силы в спорте.

– Вначале мне было очень страшно, особенно в сильный ветер, боялась перевернуться. Но после того, когда я начала занимать различные места в соревнованиях у меня появилась любовь к парусному спорту. Благодаря гонкам я начала общаться с людьми из разных точек страны, что, несомненно, повлияло на мой характер и силу духа, – рассказывает спортсменка.

На городских состязаниях орловская яхтсменка выполняет обязанности суди. Самое сложное на дистанции, по мнению Марии, взять правильно старт, выбрать сторону направления, а также ходить во время сильного ветра.

. Фото: Елена Зябкина

Представитель ярославской парусной школы Федор Терпигорев одержал победу в классе «Луч-мини». Парень буквально с пеленок занимается парусным спортом и победа в орловском первенстве для него далеко не первая. Спортсмен признается, что ходить под парусом ему нравится при сильном ветре, по мнению Федора, в этом и состоит больший интерес к состязаниям и скрывается интрига. Помимо этого, сложность соревнований заключается в том, что спортсмены до гонки не знают как будет выглядеть путь.

– Дистанция может измениться в любой день. Сегодня это может быть треугольник, петля, а завтра это уже будет квадрат. То есть нам объявляют о пути в день соревнований, поэтому необходимо быстро все проанализировать, оценить и запомнить, – признается Федор Терпигорев.

Чемпионат и Первенство Орла ярославский спортсмен называет одним из любимых состязаний наряду со столичным первенством.

. Фото: Елена Зябкина

В итоге соревнований победителем в классе «Оптимист» в абсолютном зачете стал Тимофей Костиков из Спортивной школы №10 Орловской области, первой среди девушек в этой категории оказалась Мария Бушмакина из СШОР водных видов спорта Воронежа. В классе «Луч-мини» золото завоевал ярославец Федор Терпигорев. Дистанцию класса «Луч-стандарт» лучше всего прошла Анастасия Баранова из Спортивной школы Курчатова. Золото «Лазера 4,7» забрал Адам Ивлев-Салех из Спортивной школы №10 Орловской области. А в «Снайпе» лучшими стали Воропаев Денис и Крапивкина Ангелина – представители Липецка.

. Фото: Елена Зябкина

В рамках соревнований гости областной столицы в праздник дня города посетили Орловский военно-исторический музей, исторический и природный памятник балку Непрец, праздничный концерт группы «Любе» и других исполнителей перед праздничным салютом к 80-летию его проведения в честь взятия городов Орла и Белгорода в 1943 году, во время операции «Кутузов».

По завершении Чемпионата и Первенства Орла по парусному спорту всех участников отметили ценными призами.