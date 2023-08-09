В Орле участниками полумарафона «ПоБерегу» стали почти две тысячи человек

. Фото: Елена Зябкина

Полумарафон «ПоБерегу» в Орле проходит уже второй год подряд. Организатором акции выступает Орловский социальный кластер. Участники стартуют на площади Ленина и преодолевают сложную дистанцию состоящую из спусков и подъемов неровного рельефа орловского регионального центра.

Цель благотворительных забегов с прошлого года не поменялась – сбор средств на инклюзивную площадку в Орле. Одну площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья открыли в июне этого года в орловском парке Победы.

. Фото: Елена Зябкина

Героем инклюзивного забега на сто метров, который открыл забеги благотворительного полумарафона сал мальчик Андрей. О том, как важна поддержка детей с ограниченными возможностями рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

– Первым из мероприятий полумарафона «ПоБерегу» был старт детского инклюзивного забега. Наш сегодняшний герой – это мальчик Андрей, которого мы все поддерживали. Хочу сказать, что мы все просто рыдали от того, насколько дети с ограниченными способностями сильны и как стойко они преодолевают дистанцию. Очень трогательно было наблюдать за поддержкой со стороны родителей, – поделилась Валерия Клычкова.

. Фото: Елена Зябкина

Дистанцию в 5,2 километра решили пробежать и те, кто бегает марафоны уже долгие годы и новички в данном виде спортивной активности. Так, спортивный тренер Елена Ставцева своим примером решила показать подопечным правильность здорового спортивного образа жизни. Девушка, участвуя первый раз в марафоне, смогла не только осилить дистанцию, но и оказаться в числе лучших в своей категории.

– Участвую в забеге первый раз. Все прошло позитивно на одном дыхании. Я часто участвую в различных активностях Орловщины, таких как «Тропа героев», «Гонка героев». Марафон – это отличный повод встретить друзей, коллег, окунуться в атмосферу спорта и насладиться процессом. Думаю, что обязательно посещу марафон в следующем году, – отметила спортсменка.

. Фото: Елена Зябкина

По мнению Елены Ставцевой, для прохождения марафонных дистанций необходимы настойчивость и упорство. Таких же постулатов придерживается и игроки главной футбольной команды региона «Орел».

Первым дистанцию в 5,2 километра из футболистов пробежал полузащитник Никита Красов. За день до марафона парень вместе с командой одержали разгромную победу над командой из Брянска «БГУОР-Агро Трейд». Футболист рассказал как ему и команде удалось восстановиться к забегу и кто был инициатором участия ФК «Орел» в благотворительной акции.

– Идею пробежать полумарафон подал директор ФК «Орел» Никита Владимирович Фурсин, мы с ребятами не задумываясь согласились принять участие. Выйти на забег после матча, если честно, было не сложно. Соблюдая режим, я лег спать пораньше и восстановился к акции. Выложился на дистанции и пробежал, стартуя в хвосте, первым из ребят, – рассказал Никита Красов.

. Фото: Елена Зябкина

Главным забегом, который был призван испытать участников на выносливость стала дистанция в 21,1 километр. Пробежать ее отважились самые крепкие и подготовленные спортсмены совершенно разных возрастных групп.

– Бегаю я с юных лет, но длинные дистанции я стал преодолевать после 35 лет. Подтолкнуло к тому, чтобы начать бегать длинные дистанции, это любовь к этому делу и желание заняться здоровым образом жизни. Преодолевая марафон подучаешь массу положительных эмоций. Это ни с чем не сравнимое удовольствие!, – поделился Виталий Алексеевич – участник полумарафона.

. Фото: Елена Зябкина

Тридцатиградусная жара стала главным препятствием марафонщиков на пути к пробеганию дистанций. Помочь спортсменам одолеть необходимые километры смогли пункты с питьевой водой и обливанием.

На протяжении мероприятия участников и их болельщиков развлекали со сцены орловские артисты. Популярные песни и нестареющая классика раздавались со сцены на площади Ленина.

После забегов победителей и призеров полумарафона, как в общем зачете, так и в отдельных категориях, наградили медалями и ценными подарками.