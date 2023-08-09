Залог успеха: праздник и уборка с техникой Ростсельмаш

Экспозиция с техникой Ростсельмаш украсила праздник жителей города и региона.

Прошел он празднично, весело, креативно. Важное для горожан мероприятие поддержал известный отечественный производитель техники для аграрного комплекса Ростсельмаш и украсил экспозицией своих машин место празднования.

Техника фермерам давно известна и много лет ударно трудится на полях Орловщины, помогая ставить всё новые и новые рекорды. А подтверждение этому - успехи орловских аграриев, которые отметил на празднике глава региона.

- Спешу поздравить всех жителей области с важным достижением – орловские хлеборобы намололи первый миллион тонн зерна,- отметил Андрей Клычков.

Такому трактору в хозяйствах рады

Экспозиция с техникой Ростсельмаш украсила праздник жителей города и региона.

Не секрет, что одна из составляющих хорошего урожая - сельскохозяйственная техника. Сельхозпроизводители Орловщины, как и все разумные специалисты сферы АПК, отдают предпочтение мощным современным машинам, помогающим достигать поставленных целей. Отвечающие современным требованиям селян машины выпускает компания Ростсельмаш. Регулярно производитель предлагает свои последние разработки. В числе популярных машин тракторы моделей Ростсельмаш 2375 и 2400. Механизаторы, работающие на них, называют не иначе, как «чудо-тракторы».

Высокую оценку дает машине из серии Ростсельмаш 2000 и глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в Глазуновском районе Орловской области Юрий Жариков.

- «Купили технику четыре года назад. И в первый же полевой сезон она показала, на что способна. Главная задача трактора – готовить почву под посевные работы, и он с ней прекрасно справляется.

На фермерских полях КФХ Жариков выращивают пшеницу, рапс, подсолнечник. В прошлом году собрали достойный урожай. Цифры таковы: озимая пшеница – 80 центнеров с гектара; подсолнечник и рапс – по 35 ц/га.

Хорошо работает сервисная служба Агропромсервис, дилера Ростсельмаш, - выезжают по первому звонку. Могут устранить неполадки на месте, а если требуется замена какой-то детали, то оперативно доставляют запчасти».

Ростсельмаш 2375 – это сельскохозяйственный трактор с шарнирно-сочлененной рамой; оснащен двигателем с турбонаддувом, последовательным охлаждением воздуха, функцией круиз-контроля номинальной мощностью 380 л. с. и запасом крутящего момента в 49 %.

У механики высокий КПД. Баки общей эксплуатационной емкостью 871 л расположены в геометрическом центре машины. Такая компоновка гарантирует постоянство развесовки по осям.

При беспрецедентной простоте узел обладает и высочайшей эффективностью. Шарниры равномерно распределяют нагрузки во всем диапазоне перемещения, обеспечивают высочайшую маневренность трактора, простоту и удобство обслуживания.

Мосты — с внешними усиленными бортовыми редукторами. Эта конструкция значительно снижает трудоемкость текущего обслуживания и ремонта. Так, при многих ремонтных операциях не придется даже колесо снимать. И да, уже в базовой комплектации трактор Ростсельмаш 2375 идет со спаренной резиной. Для чего она нужна? – Для бережного обращения с землей.

Еще одно преимущество: комфорт. Все, что нужно, но без излишеств. Система климат-контроля, усиленная шумоизоляция, регулируемое рулевая колонка и кресло на пневмоподвеске. Обзор — 360 градусов. Показания датчиков, маркировка приборов, переключателей легко читаемы и находятся в прямой видимости и доступе. И много места, как бонус — без труда разместить инструментальный ящик, личные вещи, которые не помешают работе.

Уборка зерновых в разгаре

Летний день – год кормит. Эту аксиому прекрасно знают в АО «Племеной завод имени А.С.Георгиевского», которым руководит Александр Алдобаев. Знают, и поэтому, при формировании парка сельскохозяйственной техники, выбирают только лучшие образцы.

Главный инженер Геннадий Дмитриев рассказал, что в хозяйстве целиком и полностью доверяют аграрным машинам, которые производит Ростсельмаш. В хозяйстве имеются комбайны TORUM 750 и 785, а также ACROS 595 Plus. Ни к первым, ни ко вторым претензий нет. Еще сегодня в страде заняты зерноуборочные комбайны RSM 161 того же производителя, которых на полях семь.

- Мы были первыми в Орловской области, кто решил попробовать RSM 161 в деле,- говорит Геннадий Александрович,- после первого же сезона поняли, что этой машине можно и нужно доверять. Закупили еще. Механизаторы – молодые ребята, учатся быстро, вот и современную агротехнику освоили очень быстро. Специалисты из сервисной службы приехали на поле, показали, как работать на комбайне, что называется, до первого буккера, а дальше все пошло, как по маслу.

В хозяйстве, где восемь тысяч га отдано под пашню, специализируются на выращивании пшеницы – яровой и озимой, ячменя, подсолнечника, сои и гречихи. Прошлой осенью погода не баловала, и решали вопрос: сеять или нет. На свой страх и риск посеяли пшеницу, и не прогадали. Сейчас, собирают по 70-75 центнеров с гектара.

Уборка идет по алану. Прогнозы на урожай неплохие. Техника работает исправно.

Аграриям на заметку: RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 36 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон до 2000 га.

И напоследок. По словам главы Орловского региона, урожай 2023 года обещает быть хорошим – установилась подходящая погода, есть вся необходимая техника и оборудование, а самое главное – аграрии душой болеют за своё дело. Значит, будем с хлебом. А, как издавна говорили: будет хлеб, будет и песня, будут и праздники на орловской земле.