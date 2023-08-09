Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел деловую встречу с предпринимателями региона

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Руководитель региона Игорь Артамонов продолжает проводить встречи с руководителями предприятий. Сегодня он обсудил планы по развитию производств с директорами компаний «Стройнэт», «Стальной лев» и «Сырная крошка». Им были представлены меры поддержки бизнеса, действующие в регионе.

Гендиректор компании по производству энергосберегающих климатических панелей «Стройнэт» Юрий Ершов рассказал о росте продаж. Предприятие является резидентом «Технопарк – Липецк» и Skolkovo. Продукция пользуется спросом как в российских регионах, так и в Беларуси, Казахстане, Армении, Узбекистане. Доля экспорта составляет более 30%. В планах – расширение географии и каналов продаж. Губернатор поручил профильным управлениям рассмотреть возможность применения энергосберегающих панелей в соцучреждениях региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Технология современная, инновационная и очень практичная. Одна система может использоваться и для отопления, и для охлаждения помещения. Думаю, что это найдёт применение в социальных учреждениях, спортобъектах, домах культуры. Проработаем подробно этот вопрос», – отметил губернатор.

Руководитель предприятия «Сырная крошка» Екатерина Зыкова рассказала о развитии своего производства. Её продукция реализуется в Липецке и Воронеже. Екатерина – социальный предприниматель, у неё трудоустроены социально незащищенные граждане. При содействии регионального управления сельского хозяйства предприниматель планирует выйти на столичный рынок, участвуя в проекте «Реализация производимой продукции на ярмарках Москвы и Московской области».

Помимо представителей малого бизнеса, на встрече с губернатором было представлено металлургическое предприятие «Стальной лев». Компания образована в 2016 году, с 2018-го является аккредитованным поставщиком крупнейшей металлургической компании Липецкой области. В 2021 году было запущено производство металлоконструкций различных направлений, которые поставляются на объекты «Росатом», «Норникель» и «КАМАЗ». Руководитель компании Роман Илларионов отметил, что предприятие является участниками национального проекта «Производительность труда». Кроме того, в 2020 году компания стала победителем регионального конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса» в номинации «Семейный бизнес».