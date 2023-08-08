Игорь Артамонов: Ежегодно из бюджета области выделяются средства на подготовку к школе тех ребят, которые сейчас оказались в сложной жизненной ситуации

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Воспитанников центра «Большая Медведица» начали готовить к учебному году. На закупку формы, ранцев и канцелярии из бюджета области на это выделено 1,3 млн рублей. Всего в социально-реабилитационных центрах Липецкой области сейчас находится 88 детей.

«Школьные годы — это особое время. Время, которое каждый из нас запоминает на всю жизнь. Ежегодно из бюджета области выделяются средства на подготовку к школе тех ребят, которые сейчас оказались в сложной жизненной ситуации и живут не дома, а в социально-реабилитационных центрах. Мы делаем все, чтобы детство этих ребят было полноценным и насыщенным», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ребятам, которые в этом году станут первоклассниками, покупку формы сделали торжественной. Вместе с воспитателями они отправились в магазин и купили все необходимое. Сами выбрали форму, спонсоры подарили им рюкзаки и канцелярские принадлежности.