Белгородский губернатор: «Наша задача — сделать так, чтобы каждый горожанин нашел себе уголок для отдыха по душе»

Вячеслав Гладков.

6 августа в Белгороде свои двери для горожан распахнули самые ожидаемые досуговые площадки областной столицы – обновленный центральный пляж и парк аттракционов. Перед самым открытием экскурсию по новым объектам для журналистов провели губернатор Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов и инвестор парка Владимир Зотов.

На обновленном пляже «Берега» построили большую игровую зону, воркаут-площадку, обустроили велодорожки. Побережье отсыпали белым песком, завезенным из Воронежа. Проект разрабатывали московские архитекторы. Все архитектурные решения, малые формы, арт-объекты, лавочки и фонари выполнены в единой стилистике. Здесь человек может расслабиться и отвлечься от городской суеты, ощутив себя как на берегу моря.

Пока обустроено порядка километра набережной.

Пока обустроено порядка километра набережной. В планах на ближайшие два года привести в порядок еще 19 км. Это лишь первый этап по развитию инфраструктуры от центра города по набережной Везелки и Северского Донца до урочища Сосновка.

- Мы не останавливаемся. И парк «Калейдоскоп», и набережная «Берега» — это живой организм, который будет развиваться. Сейчас мы открываем «первый километр», но впереди еще 19. Вторым этапом к концу года откроем благоустроенную набережную Конпрока. Параллельно будут дополняться и расширяться парковая зона «Калейдоскопа» и еще один социальный проект группы компаний «Агро-Белогорье» – это большое колесо обозрени. Сейчас осталось определиться с местом, - отметил Вячеслав Гладков.

Позже, по инициативе мэра Белгорода Валентина Демидова, на пляже будут обучать детей ходить под парусом. Уже ведется работа с федерацией парусного спорта.

Рядом с обновленным пляжем сегодня также открылся новый парк аттракционов и развлечений «Калейдоскоп». Сдана первая очередь парка. Проект реализован по инициативе главы АПХ «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Он уже создал в регионе несколько крупных проектов для семейного отдыха: Пикник-Парк, парк динозавров, зоопарк, крупнейший в Черноземье всесезонный аквапарк и другие.

Новый парк аттракционов состоит из 4 тематических зон: «Машина времени», «Белгородские забавы» - аттракционы для всей семьи, в «Заколдованной деревне» царит волшебство и оживает сказка, а Стримград переносит гостей в мир научной фантастики. На территории парка уже работают 12 аттракционов для всех возрастов, торговые павильоны, детская площадка, пикник-зона и фуд-корт.

Все аттракционы полностью сертифицированы

Сейчас также продолжается работа над локацией для прогулок «Сказочный лес». А к зиме обустроят всесезонный детский игровой центр.

- Все аттракционы полностью сертифицированы. Установлено огромное количество камер видеонаблюдения, работает служба безопасности внутри парка аттракционов. Мы полностью отдаем себе отчет в плане безопасности наших гостей, - заявил Владимир Зотов.

- Последние полтора года Белгородская область звучит как регион, в котором происходят постоянные обстрелы. Да, они есть. Мы прифронтовой регион. Но жизнь не останавливается. Мы восстанавливаем разрушенные объекты, но при этом не остановили реализацию ни одного социального проекта, в том числе наши большие флагманские проекты в каждом муниципалитете. Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель города нашел себе уголок для отдыха по душе, - подчеркнул губернатор Белгородской области.