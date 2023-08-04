Никто не забыт, ничто не забыто

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Праздник этот значимый и волнующий для каждого жителя Орловской области. Наша малая родина стала эпицентром многих крупных сражений Великой Отечественной войны. Военные годы гусеницами вражеских танков, сапогами вражеских солдат и металлом вражеских снарядов навсегда оставили шрамы на родной нам земле. Больших усилий стоило после отгремевшего победного салюта восстановить разрушенный город, прежний уклад жизни. И в этот день душу переполняет благодарность к нашим предкам, которые не только избавили родной край от гнета фашизма, но и тяжелым трудом смогли вернуть жизнь в прежнее русло.

Мы всегда будем помнить стойкость и мужество тех, кто прошел по долгой и страшной дороге войны на фронтах и в тылу, и передавать память об их подвигах из поколения в поколение. Мы воспитываем наших детей достойными своих прадедов, прививая им понятия чести, мужества и священного долга, рассказывая об отваге и самоотверженности воинов-освободителей. Уверены, что эти традиции продолжат наши внуки и правнуки.

От всей души поздравляем ветеранов и выражаем им свою признательность и благодарность. Поздравляем и всех земляков, орловцев – ведь в каждой семье есть своя военная история. Добра и счастья, здоровья и благополучия! И мирного неба над головой!

Глава КФХ Владимир Иванович Стебаков

и коллектив предприятия