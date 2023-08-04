Город первого салюта, город воинской славы

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В этом году мы будем отмечать уже 80-летие с момента, когда в небо взмыли долгожданные залпы салюта.

Много лет минуло с того радостного дня, 5 августа 1945 года. Ценой невосполнимых потерь, миллионов человеческих жизней досталось нам мирное небо над головой. Ураганом прошла война по орловской земле: разрушенные города и сожженные деревни, угнанные в плен земляки, голодные годы и трагические потери в каждой семье. Однако Орловщина сумела выстоять, не пала духом под натиском вражеских орудий и, умытая кровью, слезами и потом своего отважного народа, расправила крылья по окончании огненных лет.

Воевали, не жалея себя, а после с такой же самоотверженностью восстанавливали свой родной город наши деды и прадеды. 5 августа – это повод еще раз сказать спасибо тем, кто посвятил нашему мирному настоящему свою жизнь. Ветеранам Великой Отечественной войны, ее детям, узникам и пленным, ветеранам труда – низкий поклон и бесконечная благодарность.

В праздничный день мы желаем вам, и всем орловцам, чтобы и на земле, и в домах всегда был мир. Крепкого здоровья, благополучия и всех благ.

Анатолий Николаевич Петров,

генеральный директор ООО «ЖИЛСТРОЙ – Инвест»,

и коллектив предприятия.