Праздник со слезами на глазах

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Но с таким же трепетом сердца, волнением в душе и огромной благодарностью к воинам-освободителям мы встречаем 80-летний юбилей освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

Орловская земля пропитана слезами и кровью, здесь шли особенно ожесточенные бои. Не жалея себя, самоотверженно шли под вражеские пули солдаты и офицеры, отдавая свои жизни за мирное будущее потомков. Нет ни одной семьи, которую бы не затронул пожар Великой Отечественной, и орловцы свято хранят память о подвиге предков.

Иначе и не может быть. Ведь именно на Орловской земле, в далеком 1943-м, определился исход войны. Советской армии удалось разрушить планы противника и переломить ситуацию. Орел стал Городом первого салюта, Городом воинской славы, и по сей день мы с гордостью и слезами на глазах говорим спасибо и тем, кто до сих пор хранит память о военных годах, и тем, кого уже нет сегодня с нами.

Уважаемые ветераны, дорогие земляки, жители Города первого салюта! Примите самые искренние поздравления. Пусть у нас над головой всегда будет мирное и ясное небо, пусть звенит детский смех и жизнь полнится счастьем!

Руководство и коллектив ООО «ИСТОКИ».