Подвиг, который невозможно забыть

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Время оккупации стало самой страшной страницей в истории Орловского края. Больше 4 тысяч мирных жителей было убито и замучено до смерти фашистами, уничтожили нацисты и больше 8 тысяч военнопленных. Город стоял в руинах: Орел вошел в число 15 крупнейших городов страны, более других пострадавших во время войны. Наш народ пытались сломить, запугать, растоптать. Но сила нашего духа оказалась сильнее, наши деды и прадеды выгнали захватчика с родной земли.

Годы идут. Уходят последние живые свидетели тех далеких, трагических и одновременно героических времен, но память о них должна оставаться вечной.

В каждой семье есть свои герои и своя история, опаленная войной. Ее мы должны передавать из поколения в поколение – в назидание, в память о миллионах погибших людей и каждого человека в отдельности. Только так мы сможем сохранить то, что с таким трудом отстояли наши предки. Теперь наша очередь беречь и защищать родную землю.

Поклонимся и подарим нашу бесконечную благодарность ветеранам, детям войны, узникам и труженикам тыла. В праздничный день пусть в доме каждого орловца будет мир и покой, здоровье и благополучие.

Петр Васильевич Матвейчук,

глава администрации Малоархангельского района Орловской области.