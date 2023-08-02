Ведущие предприятия АПК: от практики до трудоустройства

Успешная карьера на крупном предприятии – факт, многократно подтвержденный реальностью.

За четыре года обучения по специальности «Зоотехник», Дмитрий Дюсов проходил практику на многих предприятиях Белгородской области. Кроме «Мираторга». А именно агрохолдинг ему нравился больше всего. Постараемся воздержаться от штампа про сбывающиеся мечты, просто расскажем, как дальше складывалась карьера молодого специалиста.

Простая математика

- Я все время, будучи студентом, думал: как там, в «Мираторге», все устроено? Такой большой проект! Очень хотелось попасть туда, - делится Дмитрий. - Написал диплом по теме свиноводства, защитил его. Даже не знал, что на защите присутствовал представитель одного из подразделений предприятия – Игорь Викторович Долженко. После защиты он поговорил со мной и предложил работу именно там, где я хотел!

В потоке Дмитрия было несколько десятков выпускников, подобное предложение получили всего восемь человек. Это распространенная практика, когда опытный профильный специалист приходит в вуз, изучает старшекурсников и выбирает самых перспективных. Сейчас, спустя год, даже из тех восьми парней и девушек работать в компании остались четверо. Остальные предпочли стать продавцами и менеджерами.

Из Шебекино в Шаблыкино

- Я уже в сентябре вышел на работу на один из свинокомплексов в Белгородской области, - рассказывает Дмитрий, - началась моя шестимесячная стажировка в должности помощника начальника участка.

- По сути, это сразу руководящая должность?

- Если с небольшой натяжкой, то да. Но мне приходилось и замещать начальника в его отсутствие. Работа нравилась, зарплата хорошая, даже на этапе стажировки. Во всем помогают, поддерживают, есть хорошие перспективы роста. Поэтому когда мне весной предложили возглавить такой же участок на новой, еще строящейся ферме, я согласился.

- Правда, она немного в другом регионе?

- Да, в Шаблыкино Орловской области, а я родился и вырос в Шебекино Белгородской. Но меня переезд не слишком напугал. Родители да, переживали, но сейчас, спустя несколько месяцев уже спокойны и даже рады, видят, что у меня все хорошо и работа мне нравится.

Дмитрий уверен: строить карьеру можно в любой точке страны.

- Вы ведь не один сюда приехали?

- С девушкой Екатериной Науменко. Мы вместе были на стажировке, только на разных участках, обсуждали переезд и в конце концов нам обоим предложили вместе открывать этот свинокомплекс. И мы решились.

- Как вы устроились на новом месте?

- Очень хорошо, мы сами выбрали квартиру в чудесном спальном районе. Предприятие нам ее оплачивает, это, правда, важно и приятно.

- А на работу как добираетесь?

- Есть корпоративный подвоз – автобусы от дома до места и обратно. Мы уже привыкли, просто жить в Орле нам удобнее.

Тебя одного не бросят

- Сложно сейчас?

- На этапе запуска сложно, но меня об этом честно предупреждали, и я был готов. С нуля все начинали, привозили поголовье, сейчас у нас уже порядка 2500 осемененных свиноматок, ждем первых опоросов и тогда начнем запускать участок Екатерины – маточник. Но мы все друг друга поддерживаем, сейчас пройдем первый цикл, и все войдет в обычный распорядок.

- Не хотелось все бросить и сбежать?

- Нет. Хотя половина из моих однокурсников так и сделала уже. Я не боюсь работы, если мне не хватает знаний, я всегда обращаюсь к коллегам, они мне обещали, что не бросят, помогут. И слово держат: все меня поддерживают, в холдинге очень развит институт наставничества. Агрохолдинг все время растет, поэтому постоянно появляются новые рабочие места и вот таких как я, молодых, без опыта специалистов здесь берут очень охотно. Главное желание работать и развиваться, а научат всему, что требуется в работе, уже на месте.

- Это ведь важно, правда?

- Конечно, выпускникам трудно – хочется сразу зарабатывать начать, но без опыта мало куда берут. Многие компании хотят и с опытом, и чтоб все умел, и рекорды бил, и зарплату маленькую получал. Здесь не так. Если у тебя нормальная голова, и ты не боишься трудиться, ты можешь сразу на руководящую должность попасть, как я или моя девушка. Ты сразу получаешь очень достойную зарплату, при этом тебя направляют, учат, то есть со временем ты можешь двигаться вверх по карьерной лестнице.

Я, кстати, продолжил обучение в магистратуре.

- Как вы все успеваете?

- Получилось, что нас перевели на дистанционное обучение, поэтому даже ездить в Белгород не нужно, а на работе это только поддерживают.

- А из восьмерых, кого пригласили после выпуска, те четверо, что остались, где сейчас?

- Мы с Екатериной в Орле – начальники участков, Настя – в Курске – начальник участка, и еще один парень он в Белгороде остался, не знаю как сейчас, но начинал как мы – помощником начальника участка. В «Мираторге» интересно, ты постоянно растешь и развиваешься.

Золотое правило студента: думай о будущей работе уже сейчас.

Справка КП

С начала 2023 года агрохолдинг «Мираторг» организовал практику для 600 студентов профильных вузов Центральной России. Это ветеринары, зоотехники, агрономы, технологи, инженеры, механизаторы. На время практики все они официально трудоустроены, получают достойную зарплату, обеспечены жильем и спецодеждой, их привозят на фермы корпоративным транспортом.

Агрохолдинг считает важным, чтобы будущие профессионалы под руководством опытных наставников осваивали практическую часть профессии в самых лучших современных условиях. Это позволит им закрепиться в сельском хозяйстве, а при желании найти работу своей мечты прямо после защиты диплома. По вопросам стажировок соискатели могут обращаться по телефону +7 (919) 430-24-93.