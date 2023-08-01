Доступная медицина: важные темы для жителей Орловской области

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Нужно ли брать с собой в путешествие полис ОМС? Будут ли принимать по нему в других регионах?

Если вы путешествуете по территории Российской Федерации, то полис ОМС с собой иметь необходимо. Он удостоверяет ваше право на бесплатную медицинскую помощь на всей территории нашей страны в объеме базовой программы ОМС. Экстренная медицинская помощь оказывается без предъявления полиса ОМС.

Можно ли уже сейчас оформить на новорождённого ребёнка цифровой полис ОМС?

С декабря 2022 года в соответствии с ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» на новорожденных можно получить только выписку о номере цифрового полиса ОМС из Федерального единого регистра застрахованных лиц, в который, в свою очередь, поступают сведения о регистрации рождения из органов ЗАГС.

Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и до истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или законные представители. По истечении этого периода и до достижения ребенком совершеннолетия ОМС осуществляется страховой компанией, выбранной одним из его родителей или законным представителем. Выписку о номере цифрового полиса ОМС родители могут получить в выбранной страховой компании.

Если родители или законные представители не обратились в страховую компанию, то ребенок считается застрахованным в той страховой компании, которую определит территориальный фонд.

Какие новые и эффективные методы лечения доступны онкобольным в этом году в Орловской области?

В 2023 году для лечения онкобольных в бюджете ТФОМС Орловской области предусмотрен 1 млрд 200 млн рублей. Утверждено около 700 схем химиотерапевтического лечения онкобольных препаратами, стоимость которых достигает 920,0 тыс. рублей за один курс химиотерапии.

Также за счет средств ОМС доступно проведение лучевой терапии, в которой нуждаются более 60% онкологических больных. В областном онкодиспансере в этом году введен в действие новый линейный ускоритель, который позволяет делать лучевую терапию быстрее и безопаснее.

По профилю «онкология» за счет средств ОМС доступно около 180 методов высокотехнологичной медицинской помощи. На территории нашей области наиболее востребованными являются видеоэндоскопические хирургические вмешательства.

В диагностике онкозаболеваний, кроме известных методов, доступных за счет средств ОМС (МРТ, КТ, исследования биопсийного материала, молекулярно-генетические исследования), в этом году в Орловском онкодиспансере будет возможно проведение жидкостной цитологии методом Папаниколау - этот метод более информативен в диагностике фоновых и предраковых состояний шейки матки.

Как получить направление на хирургическое вмешательство в клинике другого региона?

Медицинские организации нашей области имеют право выдавать направления только в федеральные клиники, расположенные на других территориях, в случае нетипичного течения заболевания, отсутствия эффекта от проводимого лечения или при невозможности оказания медицинской помощи на территории Орловской области.

Наличие медицинских показаний для направления в федеральную клинику определяет лечащий врач поликлиники, к которой прикреплен пациент.

Если гражданин хочет попасть на плановое лечение в медицинскую организацию другого региона, не являющуюся федеральной, то необходимо действовать в соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н, который определяет Порядок оказания медицинской помощи за пределами субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин. Согласно этому Порядку, получить плановую помощь в другом регионе можно только при условии прикрепления к поликлинике этого региона.

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