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Общество1 августа 2023 12:05

«Планета «Мираторг»: 5 лучших проектов усадебного ландшафта

Красота рабочего места, подчеркивают в компании, повышает эффективность производственного процесса
Организация усадебной территории — дело тонкое.

Организация усадебной территории — дело тонкое.

Красота не только спасает мир. Красота рабочего места — один из элементов эффективности, как бы это ни парадоксально звучало. Раньше это называлось культурой производства. Сейчас это понятие почему-то подзабылось, а зря: культура производства и его эффективность – понятия неразрывные. Лучше работается в саду, а не в грязи, верно? Растениеводческие подразделения Зернового дивизиона «Мираторга» полностью разделяют это мнение.

Агрохолдинг «Мираторг» – это не только поля, урожай и техника. Это, как говорят в компании, «наш дом, которым мы гордимся». Если говорить сельскими терминами, это — наша усадьба. Правильно организовать свою усадебную территорию — дело важное, увлекательное и непростое. На грамотно спланированные и организованные подразделения (а не на производственные базы, склады и зерносушильные комплексы, как это значится на вывесках) смотреть можно, не отрываясь.

В нашей фотогалерее представлено несколько лучших примеров таких объектов, расположенных в селах Курской, Орловской и Тульской областей:

База ПЗК ОП «Фатеж» (Курская область).

База ПЗК ОП «Фатеж» (Курская область).

ОП «Бельдяжки» (Орловская область).

ОП «Бельдяжки» (Орловская область).

База ПЗК зерносушильного комплекса (Курская область).

База ПЗК зерносушильного комплекса (Курская область).

ОП «Дмитровск» (Орловская область).

ОП «Дмитровск» (Орловская область).

ОП «Максим Горький» (Тульская область).

ОП «Максим Горький» (Тульская область).

Казалось бы, мелочь – красота рабочего места. А кто знает, быть может, это одна из главных составляющих успеха любого сельхозпредприятия.

В «Зерновом дивизионе» относятся к работе серьёзно, а к окружающей среде – бережно. Цель компании – создать на производстве комфортную среду для работы сотрудников без каких-либо финансовых вложений с помощью подручного материала. В коллективе работает много специалистов «с золотыми руками», которые желают и воплощают свои идеи в жизнь. В этом деле важен вклад каждого. Компания поощряет участие в ежегодных проектах благоустройства, предоставляя каждому сотруднику возможность реализовать свои идеи на благо и процветание подразделения. Важным элементом внутрикорпоративной культуры остаётся и традиция ежегодных субботников.

Подход компании «Мираторг»: «на работе – как дома». Дома — в сельской усадьбе. Логичное продолжение принципа «от поля до прилавка», не так ли?

БИЗНЕС-ПРЕСС