В Орле прошла патриотическая акция «Защитники Отечества»

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Это происходит согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

В ночь с 31 июля на 1 августа 2023 года у стелы «Город воинской славы» сотрудники НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке участников движения «Данилевский клуб» и сотрудников ООО «Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»» организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.

Целью данного мероприятия является патриотическое воспитание молодежи, привлечение внимания общественности к героям-соотечественникам, отдавших свои жизни служению Родине, а также поминовение погибших в Первую мировую войну российских солдат.

«Первая мировая война 1914-1918 годов стала первым в истории военным конфликтом мирового масштаба. В нее были вовлечены 38 из существовавших тогда 59 независимых государств. По разным оценкам, Россия потеряла в Первой мировой войне более миллиона человек. Это была борьба за нашу Родину, за ее независимость, суверенитет, за спасение братского сербского народа, а значит – за сохранение православия на Балканах. Поэтому особенно скорбно, что жертвы этой войны были надолго забыты нашей страной после революции. Участие российского народа в Первой мировой войне носило разнообразный характер, при этом роль жителей Орловского края была заметно велика. На полях сражений наши соотечественники подавали примеры мужества и героизма. За боевые заслуги и храбрость, проявленную в борьбе с неприятелем, наши земляки были представлены к высшей награде – Георгиевскому кресту. Те же, кто оставался в тылу, оказывали материальную и моральную поддержку участникам сражений. Мы должны чтить память своих предков, брать пример с их подвигов и учиться на их ошибках, чтобы сохранить свою Отчизну. В следующем году исполняется 110 лет с начала Первой мировой войны и прошедшая патриотическая акция является призывом для различных представителей нашего общества вспомнить героев той масштабной войны, а также начать подготовку к торжественным мероприятиям по всей нашей стране, направленным на отдание почестей российским воинам, погибшим в годы Первой мировой войны за независимость России», - говорит Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета НКО «Социально-культурного фонда развития и инновации».

В завершении патриотической акции ее участники выложили фигуру Георгиевского креста из свечей, почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне, а также возложили цветы к стеле «Город воинской славы».