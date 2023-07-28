В Орловской области пройдет более 300 мероприятий к годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Улица Ленина Фото: Елена Зябкина

В праздничные дни орловцев и гостей региона ждут патриотические выставки, концерты, день открытых дверей в литературных музеях, цветочный фестиваль «Стрелка» и многое другое.

Основными местами проведения праздничных мероприятий в муниципальных образованиях Орловской области являются площади, скверы и парковые зоны, центральные учреждения культуры.

3 августа откроется фотовыставка «Мои Курские улицы» в доме-музее Владимира Русанова, выставки «Выстояли и победили!» в орловском литературном музее Ивана Тургенева и «Илья Лебедев и Екатерина Камынина. Ко Дню Великой Победы» в туристском информационно-выставочном центре.

4 августа будут работать выставки произведений орловских художников «Победа» в Военно-историческом музее и «Город Орел в произведениях орловских художников XX и XXI веков» в Орловском музее изобразительных искусств.

В этот же день в театре имени Ивана Тургенева состоится праздничный концерт с участием коллективов Орловской государственной филармонии и приглашенных солистов из Санкт-Петербурга, а в день празднования Дня города - традиционный концерт на улице Ленина с участием губернаторского камерного хора «Лик» и фольклорного ансамбля «Каравай».

4 августа Орловская областная библиотека имени Ивана Бунина примет участие в патриотическом марафоне «Мой Орел летает высоко!» в Парке Победы, а 5 августа подготовит тематические игры и выставку в праздничной инсталляции «Память поколений» на бульваре Победы.

Орловский областной центр народного творчества проведет на открытой площадке перед концертным залом 4 августа в 18:00 праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине освобождения Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественное заседание и праздничный концерт с участием коллективов Орловской государственной филармонии и приглашенных солистов из Санкт-Петербурга состоятся 4 августа в Орловском государственном академическом театре имени Ивана Тургенева.

В фойе театра на первом и втором этажах будут работать тематические выставки, посвященные 80-й годовщине освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

С 4 по 6 августа в одном из самых живописных мест Орла, на слиянии Оки и Орлика, во второй раз встретятся любители цветов и ароматов.

Гостей ожидает выставка и ярмарка цветов. В центре внимания праздника будут розы, георгины, лилии, гладиолусы и флоксы. Вы сможете не только ощутить их запах, прикоснуться к нежным лепесткам, но и купить срезочный и посадочный материал у орловских производителей.

В программе: лэндарт-фестиваль, флористические и ландшафтные арт-объекты, исполняющие роль чудесных фотозон, конкурс детских садов для подрастающих ландшафтников а также концертная программа.

5 августа в Орловском краеведческом музее для орловцев и гостей города будет представлена выставка «Освобождение» из архива международного информационного агентства «Россия сегодня».

Орловский краеведческий музей подготовил совместно с Музейно-храмовым комплексом ВС РФ фотовыставку, посвященную памятным страницам в истории Орловской области – 80-летию битвы на Курской дуге. В состав выставки вошли 2 фондовые коллекции музея: известного советского фотокорреспондента газеты «Красный воин» Анатолия Павловича Морозова и заслуженного работника культуры, члена Союза журналистов и фотохудожников России Леонида Михайловича Тучнина.

5 августа орловские литературные музеи проведут День открытых дверей. Они будут работать с 10 до 17 часов без перерыва. Для орловцев и гостей города в День города буду доступны экспозиции музея Ивана Тургенева, музея писателей-орловцев, музея Ивана Бунина, дома-музея Николая Лескова и Дома Тимофея Грановского, дома Леонида Андреева.

Библиотеки региона в праздничные дни также организуют тематические выставки произведений, литературно-музыкальные композиции и интерактивные программы. Так, в Орловской детской библиотеке имени Пришвина и в Парке Победы для детей пройдут литературно-творческие занятия и мастер-классы по изготовлению памятных сувениров и тематические выставки.

6 августа в 15:00 в зале Орловской государственной филармонии состоится благотворительный тематический концерт.

К праздничным мероприятиям присоединятся делегации из Республик Крым и Беларусь, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области, Минска, Кричева, Жодино, Тулы.