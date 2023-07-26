Дмитрий Аверов: Сейчас для бойцов СВО важна любая поддержка

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

Ценный груз получили недавно липчане, несущие службу в зоне специальной военной операции. На передовую доставлены инверторные бесшумные генераторы, тепловизоры и другое необходимое снаряжение, запасы питьевой воды. Также в состав гуманитарного грузы вошли письма от родных и посылки из дома, которые должны поднять моральный дух военнослужащих.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

Сопровождал доставку груза, собранного жителями региона, спикер областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

- Современность диктует свои правила, иногда суровые и жесткие. Но это не пугает наших ребят, которые находятся «за ленточкой» – в зоне СВО. Нет сомнений в том, что любая поддержка для них сейчас бесценна, – рассказал Дмитрий Аверов по итогам поездки.

Дмитрий Аверов пообщался с военнослужащими, выслушал их пожелания и выяснил, какая еще поддержка потребуется им и их семьям.