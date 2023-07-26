Урок электробезопасности провели специалисты «Орелэнерго» в детском летнем лагере

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Занятие прошло для ребят, отдыхающих в пришкольном лагере Кромской, Черкасской и Кутафинской школ. Для детей был подготовлен урок безопасности «Осторожно, электричество!» и проведена экскурсия в Кромской РЭС.

В ходе необычного урока руководитель производственно-технической группы Носова Ольга рассказала детям об опасности нахождения вблизи электроподстанций и опор ЛЭП. Познавательная беседа сопровождалась наглядными примерами – мультфильмами и презентациями. Детям показали средства индивидуальной зашиты при работе на линии, рассказали о неотложной помощи при поражении электрическим током.

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях и лагерях отдыха Орловской области в рамках программы мероприятий филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.

«Профилактика детского электротравматизма – это задача, требующая от филиала «Орелэнерго» внимания и заботы. Знание и соблюдение простых правил электробезопасности помогут детям сохранить свою жизнь и здоровье, а также научат их ответственному отношению к электричеству», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов.