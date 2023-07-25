Тяжело в учении – легко в бою: орловские пожарные потушили учебное возгорание в здании Центробанка

. Фото: Елена Зябкина

В областной столице прошли учения пожарно-спасательных частей МЧС России по Орловской области. Они состоялись в историческом здании Орловского коммерческого банка, где сейчас размещается Главное областное управление Центрального банка России.

Здание было построено в XIX веке. Строение уникально для гражданского строительства, оно является представителем архитектурного ансамбля «русского стиля». Эта достопримечательность Орла в 1977 году была включена в список архитектурных памятников области.

. Фото: Елена Зябкина

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Александра Леонова, работа пожарных осложняется тем, что здание находится под охраной государства и является памятником архитектуры и градостроительства федерального значения. Этим, собственно, и обусловлен выбор Коммерческого банка для проведения учений. Кроме того, критерием выбора объектов для учений является их планировочные решения и тактические характеристики.

– Критерии места могут быть обусловлены большой площадью, высокой пожарной нагрузкой, их взрывоопасностью или большим количеством людей, находящихся в здании. То есть при тушении пожаров, на которых пожарные подразделения могут столкнуться с проблемными вопросами массовой эвакуации людей, бесперебойной подачи огнетушительных веществ, а также большой площади пожара, к ликвидации которой может быть привлечено внушительное количество сил и средств, – отметил Александр Леонов.

. Фото: Елена Зябкина

По легенде в здании банка в результате аварийной работы электрооборудования произошло короткое замыкание в одном из помещений. Огонь по сгораемым материалам распространился по зданию, что привело к сильному задымлению, из-за этого жизни и здоровье людей, находящихся в этот момент в здании, оказались в опасности.

Пожарные проверяли соблюдение алгоритма эвакуации работников орловского центробанка и вызова спасателей. При этом у каждого сотрудника должны быть маска самоспасатель, которая в случае опасности задымления поможет не надышаться опасным угарным газом, ведь именно попадание большого количества оксида углерода в организм человека является самой частой причиной смерти при пожаре.

. Фото: Елена Зябкина

Первыми к «месту происшествия» прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №3. Они провели боевое развертывание и установку автоцистерн на гидранты. Первыми в здание вошли звенья газодымозащитников, так как в здании даже после эвакуации могут находиться люди, возможно в бессознательном состоянии. Задачей же газодымозащитника является поиск и спасение людей при пожаре. Иногда из-за сильного задымления видимость в здании приближается к нулю и поэтому спасателям приходится обследовать помещение буквально на ощупь. В рамках учения пожарные обнаружили человека на третьем этаже. Используя подключенный к дыхательному аппарату газодымозащитника спасательный капюшон, его вывели из здания на улицу, где оказали первую помощь.

Тем временем к зданию подъехала подмога – специалисты пожарно-спасательной части №1.

. Фото: Елена Зябкина

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Александр Леонов рассказал, в чем заключается сложность тушения пожара в зданиях подобных Коммерческому банку.

– Основными проблемами, с которыми могут столкнуться пожарно-спасательные подразделения при ликвидации пожара на подобного рода объектах является архитектурно-историческая значимость здания. То есть действия будут направлены не только на спасение людей, но и на сохранение первоначального облика здания и внутреннего убранства. Кроме этого, конструкторские решения использованные при строительстве объекта не позволяют в полной мере реализовать все тактические возможности подразделений. Высокая пожарная нагрузка и наличие пустот в перекрытиях банка также будут способствовать распространению огня между этажами, что значительно усложняет работу, – рассказал Александр Леонов.

Известно, что подробный разбор действий участников учений будет проведен в системе школы оперативного мастерства. Но уже сейчас действиям пожарных можно поставить высокую оценку.