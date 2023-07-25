Игорь Артамонов: Наши проекты признаны лучшими в конкурсе Минстроя России

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Данков и Грязи вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эти концепции предполагают благоустройство улицы Правды в городе Грязи, а также улиц Карла Маркса и Урицкого в Данкове. Города получат гранты в размере 92,1 и 72,3 млн рублей на реализацию проектов. «Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы скорее воплотить эти проекты в жизнь», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Лучшие проекты были объявлены 24 июля в рамках пленарного заседания Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» во Владивостоке. В заседании приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. «Определены 145 победителей VIII Всероссийского конкурса и 50 победителей II Конкурса для регионов Дальнего Востока. Все эти проекты будут реализованы за 2024 и 2025 годы. Вместе с тем, в этом году впервые во Всероссийском конкурсе приняли участие новые регионы, вошедшие в состав России, – 30 городов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области подали заявки на конкурс. Хочу отметить, что все заявки были подготовлены на высоком уровне», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Все поступившие заявки прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии охраны культурного наследия, археологии. В экспертную комиссию вошло 13 специалистов, каждый из которых оценивал конкурсные заявки по своему направлению. Комиссией учитывалось качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов. Победителей определила Федеральная комиссия конкурса, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Липецкую область на Форуме представлял заместитель губернатора региона Роман Петрухин.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Данковский проект предусматривает преображение улиц Карла Маркса и Урицкого. Благодаря победе в конкурсе они станут не просто территорией между главными достопримечательностями, но и полноценными пространствами для прогулок и отдыха – с современной смотровой площадкой, сценой и детскими игровыми зонами. В городе Грязи в районе улицы Правды планируется создание единого пешеходного маршрута, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов. Ранее здесь располагались плодородные сады, поэтому на всем протяжении улицы планируют высадить более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев. Также здесь обустроят сухой фонтан и сцену для проведения мероприятий, велодорожку, несколько игровых зон и мест для отдыха с навесами и шахматными столами. Кроме того, вдоль улицы сделают инклюзивный маршрут с тактильными клумбами, макетами достопримечательностей города, музыкальным оборудованием и удобными местами отдыха.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит с 2018 года по поручению Президента РФ под эгидой Минстроя России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его цель – поддержка проектов по созданию привлекательности городских пространств, сохранение уникальных объектов исторического наследия.

«Главная задача конкурсов – это поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Напомним, в прошлом году победителями от Липецкой области стали проекты благоустройства Тяпкиной горы в Лебедяни, площади Октябрьской революции в Чаплыгине, зоны отдыха возле реки Тешевка в Задонске и набережной в Усмани. Работы по преображению данных пространств уже ведутся.