Игорь Артамонов: В наших интересах - защитить птицу на производствах, в КФХ, а также на подворьях жителей региона

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов посетил Липецкую область с рабочей поездкой. Он встретился с губернатором Игорем Артамоновым.

Они обсудили эпизоотическую ситуацию в регионе и перспективы развития сельского хозяйства. Игорь Артамонов отметил, что в Липецкой области ежегодно инвестиции в отрасль составляют более 30 млрд рублей. Регион занимает пятое место в Центральном федеральном округе по производству птицы на убой в живом весе. По производству яиц Липецкая область входит в двадцатку лучших субъектов страны. Ежегодно строятся инкубаторы, птичники, кормовые площадки. Объемы производства мяса птицы растут.

«Сельское хозяйство Липецкой области часто отмечается рекордами по урожайности, производительности, внедрению передовых методик. Инвесторы охотно выбирают наш регион для своих производств. К счастью, мы не допустили никаких вспышек птичьего гриппа, какие испытывали соседние регионы. В наших интересах - защитить птицу на производствах, в крестьянских фермерских хозяйствах, а также на подворьях жителей региона. Наши ветеринарные службы отработали хорошо. Никаких серьёзных проявлений этого заболевания в регионе не допустили», - подчеркнул Игорь Артамонов.