Tele2 собрала коллекцию необычных маршрутов для путешествий по Черноземью

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Список интересных мест и необычных маршрутов доступен на портале «Тревел-гид».

Tele2 создала портал, который расскажет о необычных местах отдыха в Орловской области и еще шести регионах Черноземья и поможет запланировать поездки выходного дня и активности для летнего отпуска. Тревел-гид – это коллекция увлекательных приключений для путешественников разных возрастов и интересов. Во всех предложенных локациях, даже отдаленных от крупных городов и оживленных трасс, абоненты Tele2 смогут оставаться на связи и пользоваться надежным и быстрым мобильным интернетом.

В Орловской области компания предлагает своим клиентам пройти по специальному городскому маршруту и раскрыть тайны русской литературы, побывать в усадьбе «Спасское-Лутовиново» и посетить национальный парк «Орловское полесье» – огромный нерукотворный лес, где обитают занесенные в Красную книгу зубры и другие дикие животные. Чтобы туристы могли познакомиться с обитателями леса поближе, в парке создан зоовольерный комплекс. Промокод из программы лояльности «Больше» позволит абонентам Tele2 получить скидку при покупке входного билета.

Андрей Морозов, директор орловского филиала Tele2:

«Внутренний туризм сегодня очень популярен. В сезон отпусков и каникул Tele2 запустила специальный тревел-гид по регионам Черноземья, который поможет с выбором поездки выходного дня или активностей для отпуска. Мы постарались учесть интересы путешественников всех типов и подобрали маршруты для активного и спокойного отдыха, удаленные от цивилизации и городские, подходящие для семейной поездки, выходного в шумной компании или путешествия в одиночку. Кроме того, во всех предложенных локациях клиентам Tele2 будут доступны качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет».

Tele2 поддерживает интересы абонентов и всегда старается представить наиболее актуальные и выгодные предложения. Для путешественников Tele2 совместно с компанией-партнером подготовила приятное дополнение к поездке – скидку 10% на топливо при оплате с помощью мобильного приложения «Турбо».

Предложение активируется вводом промокода, который будет действовать весь период акции – до 10 сентября 2023 года.

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