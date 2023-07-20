Игорь Артамонов: Липецкие фермеры благодаря проекту «Агрегатор» получают гарантированный рынок сбыта

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Свежайшие плоды с задонских полей уже пользуются повышенным спросом у покупателей супермаркетов «Пятерочка». Среди них – продукция КФХ Артюша Хадикяна из деревни Камышевка Задонского района. Хозяйство специализируется на выращивании кабачков и тыквенных культур десять лет. В проект «Агрегатор» КФХ вошло в этом году. Проблемы со сбытом сразу же ушли в прошлое. Теперь продукция вывозится с полей практически сразу после сбора и на полки магазинов попадает не позднее, чем через сутки.

Еще до появления «Агрегатора» Хадикян оборудовал в соседней деревне склад для хранения плодов. Сейчас он используется как промежуточный логистический центр для шести фермерских хозяйств муниципалитета. Ежедневно через него проходит около пяти тонн продукции. Здесь кабачки готовят к продаже согласно требованиям торговой сети. Компания «Агрегатор» предоставляет тару и услуги экспертов по качеству. Затем продукцию вывозят в распределительный центр, доводят ее до нужной температуры и направляют в магазины. Эксперты по качеству выезжают и непосредственно на поля – обучают, как правильно собирать урожай, разбираться в сортах выращенной продукции.

В проекте участвуют и те, кто заключил социальный контракт на производство сельскохозяйственной продукции. Из шести производителей Задонского района, пользующихся услугами «Агрегатора», четыре являются получателями соцконтракта. Один из них Сергей Чурсин. На шести взятых в аренду гектарах земли он, в том числе, выращивает кабачки. На деньги соцконтракта предприниматель приобрел трактор и семена. «Агрегатор» помогает ему с реализацией урожая – не надо ни сдавать товар перекупщикам за копейки, ни самому стоять на рынке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Пилотный проект «Агрегатор» реализуется в регионе с ноября прошлого года под патронажем губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и уже рекомендован Советом Федерации РФ к внедрению в других субъектах страны. «Агрегатор» помог фермерам зайти на площадку крупного ритейлера. Теперь их продукция поступает в 43 магазина этой торговой сети. «Проект «Агрегатор» позволил вывести многие хозяйства «из тени» за счёт того, что закупочная стоимость выше, чем у трейдеров. Теперь фермеры получают гарантированный рынок сбыта, потребители – качественный товар по разумной цене, а регион – дополнительные налоговые отчисления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, планируется, что в нынешнем году участниками проекта «Агрегатор» станут более 40 фермеров и малых производителей, 18 из которых получатели соцконтракта. На сегодняшний день «Агрегатор» уже отгрузил порядка 2,5 тысячи тонн плодовоовощной продукции, более девяти тонн колбасной и мясной гастрономии и 27 тысяч единиц молочной продукции. В нынешнем году в торговую сеть поставлены товары двух новых категорий – клубника и кабачок.