Предупрежден – значит вооружен: в Орле провели рейд по оборудованным и необорудованным местам для купания

. Фото: Елена Зябкина

Сотрудники МЧС совместно с уполномоченным по правам ребенка в Орловской области Константином Домогатским, ответственный секретарь регионального отделения Национальной Родительской Ассоциации Сергей Герасимов и руководитель регионального правления движения "Отцы России" Андрей Касьянов провели профилактический рейд у побережья Оки в областной столице и предупредили юных орловцев и их родителей об опасности купания в необорудованных для этого местах.

Городской пляж Орла в летний сезон привлекает отдыхающих вне зависимости от дня недели, благоволит жителям и теплая июльская погода, и поднятый желтый флаг на месте отдыха.

– Очередной раз мы напоминаем взрослым, чтобы они знали, где находятся в летний период их дети. Детям говорим, что нельзя купаться в необорудованных местах. Ну, и, конечно мы обращаем внимание, что количество происшествий и летальных исходов за этот сезон уже превышает статистику прошлого года. Поэтому хочется обратиться к родителям, чтобы они своим личным примером демонстрировали, как вести себя в эти летние, солнечные дни, – отметил уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.

. Фото: Елена Зябкина

Многие дети пришли искупаться в теплой воде на пляж Оки с бабушками и дедушками, которые пристально следят за внуками, чтобы они правильно вели себя на водоеме и не заплывали за буйки. Сотрудники МЧС рассказали ребятам о том, как можно спасти тонущего человека при помощи специальной веревки, для чего нужен спасательный круг, особо отметив, что все эти приспособления созданы не для игр, и просто так брать их не следует.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области Елена Переверзева рассказала, что в отличие от взрослых, дети не могут осознанно понимать все риски, на которые они идут во время купания в необорудованных местах. Именно поэтому важно проводить профилактические рейды, чтобы напоминать и взрослым, и детям об опасности такого времяпрепровождения.

– С начала купального сезона возрастает риск происшествий на водных объектах, и нередки случаи происшествий с детьми. В этом году было зарегистрировано 11 происшествий, в которых погибли десять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. В связи с этим мы проводим мастер-классы, показываем как нужно вести себя на водоемах, как пользоваться первичными средствами спасения, – рассказывает Елена Переверзева.

. Фото: Елена Зябкина

Практический навык, как отмечает начальник отдела безопасности людей на водных объектах, надолго остается в памяти человека, поэтому это является самым эффективным способом усвоения правил безопасного поведения на воде.

На городском пляже юные орловцы быстро освоили навыки спасения утопающего и сами поделились знаниями о правилах безопасности при купании в реке и других водных объектах.

. Фото: Елена Зябкина

Следующей точкой стал необорудованный для купания пляж в Разградском парке. Он также является излюбленным местом досуга жителей окрестных домов, однако в отличие от городского пляжа, купание в реке около парка опасно для здоровья и жизни орловцев. Сотрудники МЧС объясняют, что если происшествие на воде случается в необорудованном месте, спасатели не всегда могут точно понять, куда именно необходимо выехать. В связи с этим затрудняется работа по спасению человека, попавшего в беду.

Необходимость регулярно напоминать детям и родителям о правилах безопасности отмечает руководитель регионального правления движения "Отцы России" Андрей Касьянов.

– Самое главное, чтобы родители понимали всю опасность неправильного поведения на водных объектах и свою ответственнось за ребенка. Если у детей нет живого примера перед глазами, если нет четкого мнения старшего, то скорее всего и своего мнения не сформируется, – говорит Андрей Касьянов.

. Фото: Елена Зябкина

После разъяснительной работы дети и взрослые поблагодарили сотрудников МЧС и представителей общественности за полученные знания и навыки использования спасательных средств.

В ГУ МЧС России по Орловской области напоминают, если Вы стали свидетелем несчастного случая на воде, следует обращаться в службу спасения по номерам 01, 101 и 112.