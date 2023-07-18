Игорь Артамонов: Развитие сельского хозяйства во многом определяет жизнь всей Липецкой области, поэтому важно уделять АПК повышенное внимание

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Опубликован рейтинг субъектов РФ по инновационности в сельском хозяйстве. Липецкая область заняла четвёртое место, пропустив вперёд только Москву, Республику Татарстан и Краснодарский край. Эксперты оценивали регионы по направлениям: «Инновации», «Меры поддержки отрасли» и «Производственная деятельность». У нашего региона высокие показатели. По итогам 2022 года реализовано 14 инвестиционных проектов на общую сумму 30 млрд рублей. Объём государственной поддержки отрасли составил более 3,5 млрд рублей. В том числе благодаря этому продукции на экспорт направлено вдвое больше, чем четыре года назад.

Всего в рейтинг было включено 50 субъектов РФ с максимальным абсолютным значением валового регионального продукта в сельском хозяйстве. «Сельское хозяйство всегда было одной из ведущих отраслей экономики региона. Его развитие во многом определяет жизнь всей Липецкой области. Поэтому так важно уделять АПК повышенное внимание и помогать становиться лучше абсолютно всем участникам – от крупных предприятий до малых хозяйственных форм. Мы это понимаем и работаем в этом направлении», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.