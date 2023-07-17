55 лет Болховскому заводу полупроводниковых приборов

Перерезать ленточку в момент открытия новых ворот поручено почетным гостям и генеральному директору.

Эти слова стали лейтмотивом праздничных торжеств, посвященных юбилейной дате со дня основания. 2 июля 1968 года по приказу Министерства электронной промышленности СССР в городе Болхове Орловской области был организован филиал при НИИ ППС.

Экскурсия в «космический» цех.

Дорогим гостям-угощение от души!

В начале июля трудовой коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов принимал поздравления с 55-летним юбилеем. В настоящее время заводчане с гордостью говорят: дело, начатое в далекие 60-е, получило достойное продолжение. Мероприятие проходило в несколько этапов.

С раннего утра 4 июля в уютном заводском дворике у фонтана собрались самые долгожданные гости: представители предприятий-партнеров, которых у БЗПП сегодня более 560! Конечно, сразу скажу: приехать смогли не все, но даже Красноярский край делегировал своих представителей «Испытательный технический центр научно-производственного объединения прикладной математики» (г. Железногорск), от столичного региона прибыли руководители и специалисты ООО «Дон-Сервис», АО «Радиант-ЭК», ООО «Спецэлектронкомплект», НПЦАП имени Пилюгина, делегация Федерации Космонавтики России, Тулу представляло АО «ЦКБА», поздравляли болховчан Брянск, Орел, Калуга, другие города. Все желающие из числа гостей смогли в этот день побывать на предприятии с экскурсией. В роли экскурсовода выступил генеральный директор Вячеслав Николаевич Поярков.

Все приглашенные получили уникальную возможность заглянуть в святая святых ведущего промышленного предприятия района - на машиностроительное и полупроводниковое производства. Экскурсия проходила в несколько этапов, которые включали в себя: посещение заводского музея, знакомство с историческими вехами развития производства, номенклатурой продукции БЗПП и т. д. А заводские кондитеры угостили гостей продукцией собственного производства, удивили мясными деликатесами, кондитерскими изделиями: пряниками, печеньями, пирогами и пирожными.

Для большинства участников мероприятия стало открытием, что БЗПП работает как туристический кластер Болхова. К примеру, кондитерский цех сегодня перестроил свою работу под выпуск сувенирной продукции, эксклюзивной, только из натуральных ингредиентов, с местным колоритом и исторической основой. Линейка печенья под брендом «Петровское» включает более 20 наименований, хлеб «Наследие», пряник печатный «Болхов», пирог маковый «Софья», конфеты «Мария Милославская», мясные деликатесы: хамон и копченое сало, мясо - далеко не полный перечень этого направления. Открыт участок изготовления специальной упаковки сувенирной продукции. Туристы из Москвы, посетившие с экскурсией завод весной и в начале лета, оценили задумку болховчан на отлично, в каждый приезд разобрав продукцию в магазине дочиста.

Вячеслав Поярков в роли краеведа: Болхову есть чем гордиться!

От полупроводников до «Игровой атмосферы»

Более тридцати социальных объектов и производственных направлений создано и эффективно функционирует сегодня. Основное направление - полупроводниковое производство. Области применения электронных приборов - военные технологии, современные системы ПВО, авиационная и космическая промышленность. В настоящее время производится 200 типов номиналов элементов электронной компонентной базы. Полностью отремонтированы административно-производственные цеха, обновлено оборудование, привлечены специалисты. Одним из направлений деятельности АО «БЗПП» стало машиностроительное производство. Полностью переоснащены цеха, закуплено современное станочное оборудование. Построены новые производственные корпуса.

С 2005 года предприятие развивается по направлениям:

- полупроводниковое производство;

- машиностроительное производство;

- производство изделий медицинского назначения;

- производство стендового оборудования;

- производство контактирующих устройств;

- производство пластиковых окон;

- швейное производство;

- производство шаговых двигателей;

- производство детских конструкторов и сувенирной продукции;

- производство сельскохозяйственной продукции;

- пасечное хозяйство;

- социальная сфера;

Почетный представитель АО «ЦКБА» В.В.Сигитов вручает подарок юбилярам.

У предприятия более 30 объектов: магазины различного профиля - продуктовые, хозяйственный; ресторанный комплекс; «Погребок купцов Голубиных с баней и бильярдом», медицинский центр здоровья и красоты, стоматологическая клиника, аптеки, детский центр «Игровая атмосфера», станция технического обслуживания автомобилей, автозаправочная станция на трассе Москва-Харьков, пасечное хозяйство, туристический отдел, шахматный клуб, краеведческий музей и музей истории завода, ежемесячно выходит в свет газета «БЭТА». Сегодня Болховский завод полупроводниковых приборов оказывает большое влияние на развитие промышленного комплекса Орловской области и России в целом, выполняя государственные заказы для предприятий по всей стране. Продукция завода широко востребована военно-промышленным комплексом, железнодорожной, строительной и другими отраслями. Электронные приборы, изготовленные на БЗПП, используются в современных системах ПВО, авиационной и космической промышленности.

На заводе налажен выпуск товаров повседневного спроса. Ведутся опытно-конструкторские разработки.

Награды от Правительства Орловской области вручены заводчанам.

За новой техникой - будущее предприятия

Для гостей подготовлена презентационная программа. Заместитель главного инженера по новой технике Андрей Малков, начальник СКТБ Владимир Федосов, инженер-конструктор Роман Черников подробно рассказали присутствующим о ходе разработок изделий новой техники.

Например, в 2022 году в структуре предприятия появился новый цех - цех по производству медицинских изделий. Первый шаг - выпуск инсулиновой помпы.

Работы над ее усовершенствованием продолжаются, хотя, как считают специалисты, болховская инсулиновая помпа уже сейчас имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами: легче, меньше, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика, дизайн разработан с учетом возрастных особенностей детей. Пока она предполагает управление дозировкой со стороны врача.

Ведутся работы по созданию датчика, который будет замерять уровень сахара и автоматически давать команду на корректировку дозы. Для создания такого процессора БЗПП имеет свое производство кристаллов, есть все необходимое оборудование. Это следующий этап, в который входит также создание собственных инфузионных наборов и программного обеспечения по управлению со смартфона. В ходе работы над инсулиновой помпой в БЗПП был разработан шаговый микродвигатель, который в два раза меньше зарубежных аналогов. По размеру он 6 мм, а самый миниатюрный китайский аналог, который закупают российские производители, -12 мм. Двигатель можно использовать не только в качестве комплектующего элемента инсулиновой помпы, но и для продукции других предприятий приборостроения. Проявленный к этому изделию интерес и огромный потенциал рынка (вся современная техника и электроника основаны на шаговых двигателях) создают предпосылки для запуска отдельного производства на БЗПП. В России шаговые двигатели пока никто не выпускает.

В новой концепции разработаны планетарный и циклоидальные редукторы, драйвер управления, установка автоматической намотки стартера шаговых двигателей серии «Немо». Потенциал рынка огромный - вся современная техника и электроника основаны на шаговых двигателях. Болховские инженеры-электронщики уже подготовили к выпуску линейку из шести двигателей с разными габаритами. Еще одно направление перспективных инноваций БЗПП - разработка микросхем интерфейса, который используется в любых направлениях - компьютерах, смартфонах. промышленном оборудовании, авиации. Уже создали более 20 номиналов новых изделий - микросхем.

Представители делегации Федерации космонавтики России чествуют болховчан.

Радость в каждом рабочем дне

За последние 18 лет производство БЗПП выросло в десятки раз, штат инженерно-технических служащих и рабочих завода увеличился в восемь раз. Растут налоговые платежи и заработная плата работников завода. Для них строится служебное жилье. Сегодня БЗПП - целый комплекс производств и социальных услуг. Предприятие оказывает активную спонсорскую поддержку. Вносит большой вклад в развитие спорта в районе. Помогает проводить мероприятия районного значения, благотворительные акции, участвует в восстановлении храмов.

Познавательным оказалось посещение цехов полупроводникового, швейного и машиностроительного производства. Глаза, улыбки работников БЗПП не могли не радовать нас. Люди с восхищением и гордостью смотрели на своего руководителя - генерального директора Вячеслава Пояркова. Именно с ним здесь связывают возрождение предприятия в начале 2000-ых годов. Эти страницы в истории БЗПП вспоминают с неохотой: мерзли в цехах, от огромного коллектива оставалась горстка работников, оборудование распродано... Только Вячеслав Николаевич смог предотвратить катастрофу. Если бы не он, его твердый характер, настойчивость, находчивость, не было бы сегодняшнего праздника, на руинах не поют веселых песен...

Награду В.Н.Пояркову вручает Виктор Ливцов, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ

Лучшим работникам - честь и хвала

В 55 здесь все только открывают, запускают, создают, изобретают. Вот-вот распахнет двери новый центр здоровья и красоты, новые цеха, новые участки. Об этом хорошо рассказал фильм о сегодняшнем дне завода, о достижениях, о людях и их успехах.

С его просмотра началась торжественная часть праздничной программы. Добавилось число гостей: депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, и. о. руководителя Департамента промышленности Орловской области Анатолий Новиков, общественный деятель Виктор Ливцов, депутат Орловского областного совета народных депутатов, член комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности Владимир Шашков, Глава Болховского района Владимир Чиняков. Звучали поздравления, очень многие заводчане отмечены региональными и ведомственными наградами, Почетными грамотами и Благодарностями.

Ветеран космических войск генерал-майор Шарипов Владислав Рашидович, Герой РФ, летчик-космонавт РФ, заместитель начальника отделения центрального научно-исследовательского института машиностроения Авдеев Сергей Васильевич поздравили генерального директора АО «БЗПП» Вячеслава Николаевича Пояркова с присвоением почетного звания «Заслуженный создатель космической техники», наградили заводчан орденами и медалями Федерации космонавтики заводчан.

Красочная веселая концертная программа с праздничным фейерверком завершила насыщенный день. Счастливые и довольные, гости разъезжались по домам. А заводчане уходили с надеждой встретить еще немало юбилеев. С генеральным директором Вячеславом Николаевичем Поярковым это получится, я верю!

БЗПП сегодня - это серьезные заказы, стабильный рынок сбыта, достойная зарплата, социальные гарантии. Основной критерий при приеме на предприятие - желание трудиться. Многие вещи воспринимаются сегодня болховчанами как нечто привычное, само собой разумеющееся. К примеру, социальные гарантии, которые, несмотря ни на какие невзгоды, мировые кризисы, Вячеслав Николаевич сохранил в норме. Он понимает: людей на предприятии держит не только стабильность, не только хорошие зарплаты, не только престиж. Не меньше значат человеческие отношения и личность руководителя. Работать под руководством Пояркова и легко, и тяжело одновременно. Но всегда интересно.

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Депутат Государственной Думы Ольга Васильевна Пилипенко:

- Болховский завод полупроводниковых приборов - это градообразующее предприятие, без которого жизнь города представить невозможно. За годы работы завод внес значительный вклад в развитие индустриальной мощи региона, сохранил свой потенциал и трудовой коллектив, доказал способность эффективно работать в новых условиях.

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И.о.руководителя Департамента промышленности Орловской области Анатолий Николаевич Новиков:

- БЗПП - предприятие, которое активно участвует в развитии туристической привлекательности региона. За всеми достижениями предприятия стоят колоссальный труд и высокий профессионализм нацеленной на успех команды. Здесь активно осуществляют социальную поддержку, успешно реализуют собственные проекты.

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Почетный представитель АО «ЦКБА» (г. Тула) Виктор Валентинович Сигитов:

- Честь и хвала генеральному директору Вячеславу Николаевичу Пояркову за возрожденный завод, градообразующее предприятие, на котором работает сегодня около 1000 человек, выполняются все социальные гарантии, выплачивается достойная заработная плата.

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