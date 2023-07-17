Липчане продолжают активно оказывать помощь Володарскому району ДНР

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин посетил Донецкую Народную Республику. Вместе с руководителями региональных профильных ведомств он встретился с главой Володарского района Сергеем Юзвинкевичем и посмотрел объекты, которые липчане восстанавливают в ДНР.

Работы ведутся на всех запланированных к ремонту учреждениях, а также участках коммунальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется подготовке школ к новому учебному году. Так, в главном корпусе одного из общеобразовательных заведений липецкие строители смонтировали новые крышу и системы теплоснабжения, сейчас ведут отделочные работы внутри здания. Ещё в одном учреждении меняют кровлю, которая не ремонтировалась капитально более 60 лет. В другом – обновляют систему теплоснабжения. Все работы, влияющие на учебный процесс, планируют завершить до 1 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.

Также в ходе рабочей поездки Роман Петрухин оценил темпы по восстановлению объектов в Мариуполе. Здесь уже отремонтировали 24 объекта. 15 из них, в том числе школа и технический лицей, уже переданы городу, ещё девять готовятся к передаче. Сейчас липчане активно работают в детском саду и пяти многоэтажках. Три из них сильно пострадали во время обстрелов – здесь были выбиты окна, частично разрушены кровля и плиты перекрытий. Под руководством регионального Фонда капремонта специалисты выполняют усиление строительных конструкций, повреждённых в ходе боевых действий, монтируют новые стеклопакеты и инженерные системы.

«Восстановление жилищного фонда и социальных объектов – первоочередная задача. Наши специалисты сделают всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.