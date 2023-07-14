Куда сходить в Орле в выходные 15, 16 июля

. Фото: Елена Зябкина

Середина лета дарит орловцам жаркую и солнечную погоду. Однако на выходных синоптики не спешат радовать жителей региона хорошим прогнозом. Поэтому «Комсомолка» собрала места досуга, не только на открытом воздухе, но и там, где можно укрыться от непогоды и провести время занимательно и с пользой. В этот уикенд орловцы смогут посетить занимательные игры для детей и взрослых, выставки и футбольный матч.

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ПУШКИНКЕ

Центральная городская библиотека имени Пушкина приглашает юных орловцев и их родителей провести выходной вместе – на совместной радостной и активной детско-родительской игре. В этот раз есть особенный повод чтобы встретиться поиграть – 15 июля Программе укрепления семьи семь лет. Организаторы обещают больше веселья, больше теплой радости, больше созвучного взаимодействия. Кроме того, на празднике будут угощения.

Ведущими мероприятия выступят исполняющая обязанности руководителя Программы укрепления семьи, психолог, ведущая обучающих и терапевтических программ для родителей и подростков Елена Леонова и психолог, специалист в области детской и подростковой психотерапии, игровой терапевт Софья Никитина.

Записаться можно в комментариях сообщества Пушкинки.

КОГДА? ГДЕ?

15 июля, 13:00

Улица Комсомольская, 65

ДЕКОРАТИВНАЯ КАЛЛИГРАФИЯ В ПУШКИНКЕ

Субботним днем жители и гости областной столицы смогут погрузиться в мир линий и завитков в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. По словам мастера, сделаем акцент на перо, красоту узора и элементов букв. Конечно, и кистью будем работать – создадим итоговый рисунок, в который каждый сможет вложить свою фантазию.

Примечательно, что это не первая каллиграфическая встреча в Пушкинке. Прошлое мероприятие прошло для участников весело и познавательно, поэтому библиотека повторяет свой удачный опыт. Чтобы записаться на мастер-класс пишите Юлии Шуфтайкиной.

КОГДА? ГДЕ?

15 июля, 15:00

Улица Комсомольская, 65

ФК «ОРЕЛ» – ФК «ЛОКОМОТИВ» ЛИСКИ

Вечером в субботу ФК «Орел» проведет дома игру 13-го тура СФФ «Центр». Соперником станет «Локомотив» Лиски, идущий в турнирной таблице с 25 очками на втором месте. Орловская команда после 10 игр занимает четвертую строчку, отстав от противника всего на очко – в активе зелено-белых 24 балла.

Чтобы закончить первый круг на втором или на третьем месте «орлам» нужна победа. А помочь орловским футболистам выиграть можно, подарив заряд своей энергетики с трибун Центрального стадиона.

КОГДА? ГДЕ?

15 июля, 18:30

Центральный стадион имени Ленина

ОТ КУРСКА И ОРЛА…

Словами из песни Булата Окуджавы названа выставка Краеведческого музея, посвященная событиям на Орловско-Курской дуге 1943 года. На ней представлены фотографии предвоенного города, материал об Орловском бронетанковом училище, фотографии города и области периода оккупации, карта концлагерей на территории Орловской области в современных границах и материал о партизанском движении.

Часть выставки посвящена подготовке Красной Армии и вермахта к Курской битве, оборонительным боям 5-11 июля 1943 г.

Один из разделов рассказывает о проведении операции «Кутузов» по освобождению Орловской области с 12 июля по 18 августа 1943 г., об участниках этих боев. Здесь представлены не только фотографии освободителей, но и копии их наградных листов.

(6+)

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 1 октября

Улица Гостиная, 2

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ. НРАВСТВЕННЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОКОЛЕНИЙ

Фонд «Детские мечты» приглашает орловцев принять участие в театрализованном благотворительном концерте «Царская семья. Нравственный пример для поколений». Организаторы мероприятия заручились благословением Владыки Тихона, Митрополита Орловского и Болховского. Пройдет концерт в Государственном институте культуры.

В программе концерта дети-артисты познакомят гостей благотворительного концерта добродетелями Царской семьи. Юные артисты покажут, как Царственные особы во многих своих чертах были близки к жизни каждого русского человека, об их любви к Богу, Родине, ближнему.

Пригласительные по телефону: 8 925 473 59 43 ( WhatsApp). Вход бесплатный.

КОГДА? ГДЕ?

16 июля, сбор гостей в 14:30

Улица Лескова, 15