Tele2 выступит партнером музыкального фестиваля «Усадьба Рок&Блюз»

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Компания организует для гостей концерта лаундж-зону, где можно будет отдохнуть на пуфах и зарядить гаджеты.

16 июля, в воскресенье, на загородной площадке в усадьбе «Скорняково-Архангельское» пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Усадьба Рок&Блюз». Хэдлайнерами мероприятия выступят Найк Борзов и группа «Сурганова и Оркестр».

Помимо хорошей музыки, организаторы подготовили для гостей интересные занятия на весь день: мастер-классы и игры для детей и взрослых, уроки фитнеса, танцевальные баттлы, экскурсию по усадьбе, катание на лошадях и квадроциклах и многое другое.

Tele2 выступит партнером «Усадьбы Рок&Блюз» и организует для любителей музыки просторную лаундж-зону, где все желающие смогут отдохнуть в тени на пуфах и шезлонгах и зарядить гаджеты. Сотрудники компании проконсультируют гостей по тарифам, полезным услугам и сервисам, в том числе уникальной мультиподписке Mixx, наполнение которой пользователь выбирает сам.

В апреле этого года у абонентов Tele2 появилась возможность приобрести билеты на летние фестивали усадьбы «Скорняково-Архангельское» со скидкой 20%, воспользовавшись промокодом из программы лояльности «Больше». Предложение остается актуальным и будет действовать до 3 сентября. Со скидкой можно приобрести билеты на посещение еще двух мероприятий: «Фестиваля воздухоплавания» и «Усадьбы KIDS».

Воспользоваться выгодным предложением могут не только липчане, но и клиенты Tele2 из Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областей.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Фестиваль «Усадьба Рок&Блюз» – уже не первое музыкальное событие, где Tele2 выступает партнером. В июне мы поддержали фестиваль «Не только Джаз на пруду», который собрал более 5 тысяч любителей музыки со всей России. Мы рады предложить своим клиентам выгодные условия посещения значимых культурных событий, даже если они проходят в других регионах. Tele2 приглашает жителей Орловской области тоже отправиться на фестиваль «Усадьба Рок&Блюз» и получить яркие эмоции и незабываемые впечатления».

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