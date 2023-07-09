Спасение утопающих в Орловской области – дело рук профессионалов

. Фото: Елена Зябкина

В Орле состоялись соревнования по водно-моторному спорту среди сотрудников Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области и спасателей «Отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы».

Местом для ежегодных состязаний стало городское озеро Светлая жизнь. Главной целью соревнований остается отработка практических навыков инспекторов ГИМС и спасателей по управлению плавсредствами и по спасению людей, терпящих бедствие на воде. Помимо этого, состязания по водно-моторному спорту помогают совершенствовать уровень теоретической и практической профессиональной подготовки инспекторов ГИМС при проведении мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей, а также правопорядка на водных объектах. Ведь от своевременных и правильных действий спасателей нередко зависят жизни людей. Однако чаще всего бедствия на воде случаются а необорудованных для купания местах. Нутешительной статистикой поделилась начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Орловской области Елена Переверзева.

– С начала купального сезона на территории Орловской области зарегистрировано десять происшествий, в которых погибли восемь человек, спасено два. Отмечу, что среди погибших – трое несовершеннолетних, – подчеркнула Елена Переверзева.

. Фото: Елена Зябкина

Спасатель поисково-спасательного отряда (водного) орловской областной поисково-спасательной службы Валентин Щербина отмечает, что нередко на пляжном отдыхе родители отвлекаются на гаджеты и при этом могут не уследить за ребенком, купающимся в водоеме. Кроме того, он выделил, что опасность для жизни представляют купания в состоянии алкогольного опьянения и заплывы за буйки.

Испортившаяся за ночь погода не помешала спасателям показать свои силы в рамках пяти этапов состязаний, три из которых проверили их индивидуальные качества, а два – командные. Соревнования определили, кто из инспекторов ГИМС лучше водит моторную лодку, катер и гидроцикл. Спасатели отмечают, что такие состязания помогают держать себя в тонусе для того, чтобы встреча с нарушителем закона закончилась полным фиаско преступника. Впрочем, на Орловщине навыки погони в реальных обстоятельствах сотрудники ГИМС используют редко.

– В нашей области в основном добропорядочные судоводители, так что применять отработанные действия приходится нечасто, – признается инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области Алексей Колабухов.

. Фото: Елена Зябкина

Деятельность сотрудников ГИМС предполагает скоростное преследование нарушителей административного кодекса России, поэтому для каждого специалиста важно уметь управлять водным транспортом. Тем не менее у инспекторов службы есть свои любимчики среди средств передвижения по водной глади, и наоборот, транспорт, с которым возникают сложности.

– Мне, например, легче дается управление гидроциклом. Он высокоскоростной и маневренный. Самым сложным этапом я считаю маневрирование на мотолодке. Она не очень устойчива на воде, к мотолодке необходимо большое внимание, а кроме для уверенного управления нужно хорошо знать ее технические характеристики – инспектор ГИМС Роман Орлов.

Последним испытанием для сотрудников МЧС была эстафета с элементами спасения утопающего. Здесь профессионалы должны были задействовать не только способности к быстрому реагированию, физическую силу и ловкость, но и знания медицины и первой помощи – верное проведение массажа сердца и искусственного дыхания.

. Фото: Елена Зябкина

Лучших к каждом этапе судьи определяли по набранным баллам или времени прохождения дистанции и штрафным баллам.

Так, первым в скоростной гонке на мотолодках оказался Александр Марочкин – спасатель-моторист поисково-спасательного отряда (водного) поисково-спасательной службы ГКУ ОО «ОАСПС». В скоростном маневрировании на мотолодках и в скоростном маневрировании на гидроциклах победителем стал старший инспектор ГИМС Дмитрий Колганов. На этапе по спасению утопающего и оказанию ему первой помощи, а также в командной эстафете первое место заняла команда Центра ГИМС.