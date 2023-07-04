Игорь Артамонов: Липецкая область – промышленный регион, у нас налажен не только импорт продукции, но и экспорт

Фото предоставлен пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с торговыми представителями России за рубежом. Электрокары Evolute, детское питание, производство масел и средств защиты растений заинтересовали дипломатов. Их визит в Липецкую область проходит в рамках «Недели торговых представителей», которая проводится в преддверии Международной промышленной выставки «Иннопром». Такие визиты помогают выстроить диалоги между государствами, наладить контакты и выявить самые перспективные направления сотрудничества.

Фото предоставлен пресс-службой правительства Липецкой области

«Наш регион представляет большой интерес для инвесторов. Несмотря на глобальные изменения на рынке, мы сумели сохранить интеграцию в мировую экономику. Липецкая область – промышленный регион, у нас налажен не только импорт продукции, но и экспорт. Наша задача не останавливаться, а набирать обороты, выстраивать отношения с зарубежными рынками», – отметил Игорь Артамонов.

Большой акцент в ходе встречи был уделён особой экономической зоне «Липецк». Речь шла не только о площадке для потенциальных инвесторов, но и о действующих резидентах, производящих конкурентоспособную продукцию. На сегодняшний день в ОЭЗ «Липецк» 56 резидентов, 17 иностранных компаний из 28 действующих заводов.

В Липецкой области делегация пробудет три дня, запланированы поездки на предприятия региона, на Грязинский и Елецкий участки ОЭЗ «Липецк», а также в Елецкий район.