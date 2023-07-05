Путь к достойным урожаям

Экспозиция компании.

1 июля на базе Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур состоялся «День русского поля». Он стал крупным событием для аграрной Орловщины. Свои экспозиции представили более 100 поставщиков сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, научных и финансовых организаций – а это новые и перспективные технические решения для отрасли.

Торжественное открытие «Дня русского поля».

Ведущая роль в хорошем урожае

На мероприятии гости смогли познакомиться с продукцией ведущих российских и мировых брендов, узнать о том, как добиться высоких урожаев, в каких районах Орловской области более плодородная земля и как улучшить всходы различных сельскохозяйственных культур – от гречихи и рапса до озимых пшеницы и ячменя. Ведь к каждому растению нужен индивидуальный подход. И, конечно, одним из важнейших компонентов для хорошего урожая являются правильно подобранные, качественные удобрения.

Уже на протяжении почти тридцати лет орловским аграриям в выборе минеральных удобрений и повышении урожайности культур помогает компания «ФосАгро-Орел». Она входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») и управляет тремя центрами дистрибуции – в Урицком и Ливенском районах Орловской области и Почепском районе Брянской области.

– Прямые поставки минеральных удобрений мы обеспечиваем также в Калужской и Тульской областях. И продолжаем развивать логистику, чтобы высокоэффективные удобрения ФосАгро были доступны максимально оперативно сельхозпредприятиям Центрального федерального округа, – говорит директор «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов.

Директор ООО «ФосАгро-Орел» Сергей Засимов и глава региона Андрей Клычков.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Анатолия Молчанова из Болховского района выращивают озимый рапс, гречиху, пшеницу и ячмень. Удобрения для земель северных муниципалитетов региона, отмечает фермер, нужно выбирать более тщательно. В этом ему и другим предприятиям помогает «ФосАгро-Орел».

– Сотрудничаем уже долгие годы. Для каждой культуры нам помогают подбирать нужное удобрение, дозировки внесения, учат, как оптимизировать расходы, – отмечает Анатолий Молчанов. – Благодаря грамотным рекомендациям агрономической службы компании я сэкономил по сравнению с прошлым годом около двух миллионов рублей. Всходы прекрасные. Удобрения очень качественные, накануне брал сульфат аммония, селитру. На осеннюю посевную кампанию уже полностью закупил удобрения только этой компании.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подвел итоги посевной кампании и поделился прошлогодними результатами аграриев.

– Я рад тому, что сельский труд, который включает в себя не только текущую работу, – это совмещение науки с прикладной составляющей. Значительно возросла поддержка производителей со стороны государства. За последние пять лет мы смогли привлечь более 11 миллиардов бюджетных инвестиций в этом плане. И результат не заставил себя ждать. По итогам прошлого года было произведено более пяти миллионов тонн сельхозкультур на миллион гектаров пашни, – отмечает глава региона. – На Орловщине сложился симбиоз производителей удобрений, средств защиты растений и, собственно, самих сельскохозяйственных предприятий, которые добиваются высоких урожаев. Важную роль здесь играют и удобрения компании «ФосАгро».

Многие представители сельхозпредприятий, ведущих аграрных компаний посетили экспозицию «ФосАгро».

Качество на высоте!

На мероприятии побывали представители ведущих аграрных компаний Орловской области. Многие приезжали специально, чтобы посетить экспозиции своих друзей и многолетних партнеров. Например, специалисты «Авангард-Агро-Орел». Хозяйство выращивает озимую пшеницу, пивоваренный ячмень, свеклу, подсолнечник, сою и другие сельскохозяйственные культуры. Посевная площадь составляет 17 тысяч гектаров.

Главный агроном компании Иван Соловов рассказывает, что работа хозяйства с «ФосАгро-Орел» продолжается на протяжении более десяти лет.

– За это время компания зарекомендовала себя как надежный, проверенный поставщик. Хорошие квалифицированные сотрудники, всегда отзывчивые, очень приятно работать с этой компанией. Качество удобрений на протяжении многих лет остается на высоком уровне, – подчеркнул агроном.

Высокую надежность компании отмечает и Ольга Калинина, председатель совета директоров «КалининАгро».

– У сотрудников «ФосАгро-Орел» индивидуальный подход в работе с каждым хозяйством, они стараются всегда идти нам навстречу. Начинал работу с компанией Геннадий Павлович Калинин – заслуженный работник сельского хозяйства Орловщины, а мы продолжаем. «ФосАгро-Орел» – надежный партнер. Желаем компании расти и развиваться, чтобы качество удобрений и услуг было, как всегда, на высоте! – отметила Ольга Владимировна.

Современная мобильная лаборатория для экспресс-диагностики почвенного плодородия.

В помощь аграриям

По объемам применения минеральных удобрений Орловская область уже вышла в лидеры по ЦФО. Большое значение для дальнейшего роста продуктивности имеет качество работы с системами питания растений. «ФосАгро-Орел» развивает в регионе новые сервисы в сфере контроля почвенного плодородия. На «Дне русского поля» компания представила современное оборудование, которое обеспечивает предоставление широкого спектра услуг, от агрохимического обследования полей до разработки высокоточных карт дифференцированного внесения удобрений.

Современное оборудование: автоматический почвенный пробоотборник.

Это, например, автоматический почвенный пробоотборник, который используют эксперты для проведения агрохимобследования полей. С его помощью обследование уже проведено в регионе на площади более чем 10 тысяч га. По результатам обследования эксперты компании составляют рекомендации о применении минеральных удобрений. Точное определение зон внесения и рациональное распределение по ним удобрений позволяет повышать урожайность на 10 – 25%.

Еще один инструмент управления урожайностью – мобильная лаборатория для экспресс-диагностики почвенного плодородия. Она позволяет всего за час определить свыше десяти почвенных характеристик и оперативно скорректировать дозировки внесения удобрений.

– Минеральные удобрения – стратегический ресурс в растениеводстве. Без качественных минеральных удобрений и грамотной системы питания получить достойный урожай невозможно, – отмечает Сергей Засимов. – Агрохимобследование и экспресс-диагностика дают основу для построения наиболее эффективных схем минерального питания.

С качественными минеральными удобрениями и грамотной системой питания – путь к достойным урожаям.

Компания шагает в ногу со временем и идет навстречу своим клиентам, заинтересована в росте урожаев и доходности отечественного агробизнеса. И результат налицо: как отметил глава региона Андрей Клычков, в этом году урожайность в регионе прогнозируется на 5 – 7% выше, чем даже в прошлом.

Елена ЗЯБКИНА.

Фото. Александр ПОЛШВЕДКИН.