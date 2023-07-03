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Общество3 июля 2023 15:00

Энергетический отряд «Орелэнерго» открывает юбилейный трудовой сезон

В «Орелэнерго» открыли десятый трудовой сезон студенческих энергетических отрядов
Источник:kp.ru
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Этим летом на объектах предприятия в составе отряда «Сетевик» будут работать 20 студентов энергетических специальностей Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина. В ходе торжественной церемонии трудовую путевку участникам отряда вручил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Игорь Колубанов.

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Под руководством опытных наставников бойцы студотряда начнут постигать азы профессии в Орловском, Болховском, Новосильском, Кромском, Ливенском и Покровском районах электрических сетей. Перед началом работ они пройдут обязательное обучение по электробезопасности и охране труда, получат спецодежду и средства индивидуальной защиты.

В свободное от работы время ребят ждет насыщенная программа: экскурсия на подстанцию «Западная», участие в научно-познавательных и спортивных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы на Орловско-Курской дуге, возможность проявить себя в творческих конкурсах. Свою работу отряд «Сетевик» завершит в середине августа.

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«Студенческий энергетический отряд работает в «Орелэнерго» не первый год . За это время применить свои знания на практике смогли более 200 будущих энергетиков. Многие из них после окончания учебного заведения приходят к нам на работу.

Для тех, кто только начинает профессиональный путь, важно собственными глазами увидеть, как функционирует современное предприятие электроэнергетики. У участников нашего энергоотряда есть прекрасная возможность набраться опыта под началом настоящих профессионалов и научиться таким важным для нашей отрасли принципам работы, как взаимопомощь и взаимовыручка», – отметил Игорь Колубанов.

БИЗНЕС-ПРЕСС