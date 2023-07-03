На Орловщине русские ковбои представили публике свои умения

Мероприятие собрало десятки участников и сотни зрителей.

Организатором этого, уже восьмого по счету, праздника традиционно выступает «Мираторг», один из крупнейших производителей говядины в России. Организатор сообщает, что команда Климовского и Мглинского подразделений холдинга из Брянской области стала победителем. В «Русском Родео», приняли участие более 20 ковбоев из Орла, Брянска и Калуги, а арена для состязаний расположилась в п. Стрелецкое Орловской области.

«Мираторг» построил с нуля вертикально интегрированное производство высококачественной говядины в рамках бизнес-модели «от поля до прилавка» с совокупным поголовьем КРС порядка 800 тысяч голов. Агрохолдинг развивает мясное скотоводство, создает новые рабочие места со стабильной и достойной зарплатой, способствует повышению уровня жизни в сельских территориях, обеспечивает\ привлекательные условия для молодежи, популяризирует современное сельское хозяйство. Сегодня общее число сотрудников межрегионального проекта уже превышает 8,5 тысячи человек, из которых более 1500 – это русские ковбои, операторы-животноводы, работающие с мясным скотом на фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях.

Русские ковбои, гордость подразделений компании.

«Русское родео» - ежегодный всероссийский праздник мясного скотоводства. Уникальное сочетание настоящего соревнования ковбоев-скотоводов, выставки современных технологий, которые применяются для выращивания скота специализированных мясных пород, кулинарного фестиваля. Программа соревнований отражает те навыки и умения, которые нужны оператору в его повседневной работе на ферме или пастбище: мастерство верховой езды, искусство обращения с лассо, сортировка животных. Профессиональные дисциплины – это в то же время полное спортивного азарта зрелищное и захватывающее представление для гостей праздника.

Главными героями праздника в этом году стала команда ковбоев из Климовского и Мглинского подразделений Брянской области. Почетный трофей достался ее представителям в непростой, полной переживаний борьбе с другими соперниками. Ковбои показали лучший баланс скорости выполнения ключевых элементов состязаний и качества работы операторов.

В этом году мероприятие собрало сотни зрителей: фермеров, работников сельскохозяйственной отрасли и представителей других профессий, любителей ковбойской культуры из разных городов и, конечно, множество детей.

Вкусные мастер-классы и угощения от организаторов.

В рамках праздника агрохолдинг провел барбекю-фестиваль, яркие мастер-классы по приготовлению блюд на гриле. А собственная сеть бургерных «Стейк&Бургер» предложила посетителям выставки аппетитные бургеры, стейки, закуски и напитки. Фирменная розничная сеть «Мираторг» представила специализированный павильон с разнообразной продукцией и подготовила для гостей приятные сюрпризы.

— Ценность «Русского Родео» заключается в том, что операторы-животноводы тренируются в своем искусстве непосредственно в работе на фермах. Победители конкурса - лучшие специалисты отрасли. Успех праздника, интерес к состязаниям, высокие профессиональные результаты его участников – это свидетельство развития отрасли. В мясном скотоводстве в России за 10-15 лет удалось сделать то, что в других странах занимало десятилетия, – прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».