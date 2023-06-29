Как рассчитывается плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО?

Первый – это норматив накопления отходов на 1 человека в год, который установлен Правительством региона на основании произведенных замеров. Второй параметр – единый предельный тариф на услугу регионального оператора, который устанавливается Управлением по тарифам и составляет 506,50 рублей за 1 м3 отходов в год.

Ежемесячная стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО для одного потребителя рассчитывается по формуле:

«Норматив накопления» x «Единый предельный тариф» / 12 месяцев = «Стоимость услуги в месяц»

Например, для индивидуальных жилых домов в сельской местности: 506,50 руб. (тариф в год) х 2,25 м3 (норматив в год) / 12 месяцев = 94,97 рублей в месяц; Плата за услугу для многоквартирных домов составляет 84,42 рубля, а для индивидуальных домов в городе — 105,52 рубля.

Начисления по лицевому счету абонента осуществляются на основании данных о количестве зарегистрированных лиц по конкретному адресу. При отсутствии зарегистрированных, начисления производятся исходя из количества собственников жилого помещения.

Однако, есть ряд обстоятельств, когда возможен перерасчет выставленных платежей. Региональный оператор разъясняет жителям региона правила начислений, исходя из самых часто встречающихся жизненных ситуаций. Вот несколько вопросов, которые наиболее часто поступают от жителей Орловской области:

Вопрос:

У меня умер родственник, в квартире (доме) никто не зарегистрирован и не проживает, в наследство никто еще не вступал (пока не собирается), возможно ли приостановить начисления за услугу по обращению с ТКО?

Ответ:

По законодательству РФ в случае смерти собственника жилого помещения, право собственности на помещение переходит по наследству.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (в т.ч. обязательства по погашению долгов). Наследство открывается со смертью гражданина, на что указывает ст. 1113 ч. 3 ГК РФ.

В силу п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Следовательно, гражданин, принявший наследство, приобретает право на наследственное имущество, одновременно неся все расходы по содержанию наследственного имущества (в том числе оплату коммунальных услуг). Эти расходы гражданин обязан нести не с того дня, когда он получит свидетельство о праве на наследство или зарегистрирует свое право на наследуемое имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.

Приостановка начислений не предусмотрена действующим законодательством.

Вопрос:

Мой родственник не проживает по месту регистрации, он работает (учится, проживает) в другой области. Какие документы необходимо предоставить для приостановки начислений?

Ответ:

Для перерасчета по факту убытия необходимо предоставить один из следующих документов:

- справка о временной регистрации с места фактического проживания;

- справка с места работы (учебы).

Для несовершеннолетних:

- справка из школы или дошкольного учреждения;

- справка о прикреплении к поликлинике по месту проживания.

Документы необходимо предоставлять с актуальными датами и обновлять каждые 6 месяцев для продления выбытия.

Вопрос:

Мой родственник не проживает по месту регистрации, он работает (учится, проживает) в другом населенном пункте Орловской области, какие документы необходимо предоставить для приостановки начислений по месту его регистрации?

Ответ:

Для приостановки начислений по месту регистрации абоненту, проживающему в Орловской области на территории другого населенного пункта необходимо предоставить один из следующих документов:

- справка о временной регистрации по месту фактического проживания;

- договор аренды жилого помещения с приложением заявления арендодателя данного помещения о включении арендатора в л/с арендодателя;

- заявление собственника (родственника) жилого помещения, в котором проживает абонент о внесении его в л/с;

- справка из общежития учебного заведения;

- справка от председателя СНТ.

Документы необходимо предоставлять с актуальными датами и обновлять каждые 6 месяцев для продления выбытия.

Вопрос:

Я находился на лечении (в санатории, отпуске, заграницей и т.д.,), какие документы необходимо предоставить для приостановки начислений?

Ответ:

Для перерасчета при временном отсутствии необходимо предоставить один из следующих документов:

- билет на поезд (автобус, самолет);

- справка/выписка из медицинского учреждения (санатория).

Документы должны быть предоставлены за 5 дней до начала выбытия и не позднее 30 дней после прибытия.

Вопрос:

Я зарегистрирован по адресу: г. Орел ул. Комсомольская, д. N, кв. N, где оплачиваю услугу по вывозу ТКО. У меня в собственности есть жилой дом, в адрес которого также приходит квитанция с начислениями за услугу ТКО. Должен ли я платить за два объекта недвижимости?

Ответ:

Пунктом 148(34) Правил предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354) собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из числа постоянно и временно проживающих потребителей в жилом помещении.

При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан, объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

Из вышеизложенного следует, что оплаты необходимо производить не только по адресу регистрации, но и по квитанциям, направленным в адрес жилых помещений, принадлежащих на праве собственности потребителям.

Вопрос:

На моей улице нет контейнера, должен ли я оплачивать услугу ТКО?

Ответ:

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ.

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Отсутствие мест размещения контейнеров по улицам, непосредственно вблизи домовладений потребителей само по себе не свидетельствует о неоказании потребителю услуги по обращению с ТКО.

Для организации дополнительной контейнерной площадки необходимо обратиться в орган местного самоуправления.

Основания для отмены начислений отсутствуют.

Вопрос:

На моем лицевом счете образовался большой долг, могу ли я оплатить задолженность в рассрочку?

Ответ:

Оплата задолженности в рассрочку возможна. Необходимо обратиться в офис ООО «УК «Зеленая роща» с заявлением о заключении соглашения. Максимальный срок рассрочки составляет 12 месяцев.

Необходимые для перерасчета документы можно прислать на официальную почту регоператора abonent@greenpark57.ru, принести в любой из офисов ООО «Зеленая роща» или в офисы «Интер РАО - Орловский энергосбыт». В случае возникновения вопросов, а также для получения дополнительной консультации вы можете обратиться в адрес регионального оператора «УК «Зеленая роща» по телефону 8 910 748 10 04.