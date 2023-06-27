Tele2 составила рейтинг самых трафиковых мест Орла

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Самый большой объем интернет-трафика проходит через базовую станцию на улице Металлургов, а голосового – через объект связи на улице МОПРа.

Лидером по загруженности дата-трафиком в областном центре стала базовая станция, расположенная на улице Металлургов. В зону ее покрытия попадают многоэтажные жилые дома, школы, торговый центр и ДК «Металлург». В рейтинг самых востребованных по передаче интернет-трафика объектов связи также входит станция на Наугорском шоссе. Она позволяет пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в корпусах Орловского государственного университета и Орловского государственного института культуры, онкодиспансере, бизнес-центре и в зоне жилой застройки.

Замыкает тройку базовых станций, наиболее загруженных дата-трафиком, технический объект на улице МОПРа, обслуживающий учебный корпус Орловского госуниверситета, многоэтажные дома и зону индивидуальной жилой застройки. Эта же станция возглавляет список самых загруженных голосовым трафиком.

В перечень мест, где орловские клиенты Tele2 общаются больше всего, также попали жилой комплекс с торговым центром на улице Октябрьской и крупный жилой массив на Московском шоссе, где вместе с многоэтажными домами в зону покрытия входят офисный центр и здание подразделения Федеральной налоговой инспекции.

Если рассматривать активность абонентов по всей Орловской области, то, помимо столицы региона, самые общительные клиенты Tele2 проживают в Мценске, а самая «качающая» станция находится в городе Ливны.

В среднем через наиболее загруженные базовые станции в области ежедневно проходит более 1100 ГБ трафика.

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