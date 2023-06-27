Вечная память о железной воле: на Орловщине железнодорожники приняли участие в перезахоронении останков 313 красноармейцев

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Они погибли 11 - 13 февраля 1943 года в бою при первой попытке освобождения поселения. Останки бойцов подняли во время межрегиональной весенней Вахты Памяти.

- Хочется отметить помощь в организации поездки Орловско-Курского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на МЖД, - говорит член поискового отряда, монтер пути Орловской дистанции пути Роман Чупятов.

Из захоронения за весенний этап поисковых работ было поднято 313 бойцов и командиров из состава 399-й стрелковой дивизии. Известно, что поисковики подняли останки более 30 офицеров. В настоящее время устанавливаются имена бойцов, найденных и перезахороненных еще в прошлом году. В этом году поисковики стремятся поименно назвать всех красноармейцев по спискам безвозвратных потерь дивизии. Со стопроцентной гарантией установлены имена пятерых человек за прошлый и за этот год. Трудности, по словам поисковиков, добавляет масштаб работы: в массовом захоронении пришлось откапывать и отделять 12 слоев останков советских воинов, погибших при освобождении небольшого, но такого важного клочка орловской земли.

- По факту, когда у человека знак на рукаве, петлицы майорские, портупеи, особые шевроны, понятно, что это майор, а не рядовой. По спискам потерь здесь погиб только один майор, - рассказывает командир поискового отряда «Железнодорожник», монтер пути Орловской дистанции пути Константин Изотов.

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По фрагментам обмундирования, знакам отличия и именным вещам удалось установить личности ряда командиров. Так, например, были доподлинно установлены имена заместителя командира 1348-й стрелкового полка по строевой части, майора Григина Николая Григорьевича, а также старшего лейтенанта Симона Антона Карповича - при себе у воина была подписная ложка. Помимо этого, поисковикам удалось прочитать один из медальонов и прочие именные вещи, которые облегчили работу по установлению личностей погибших солдат и офицеров. По архивам уже сейчас можно назвать около 470 человек. Но почти двести воинов к настоящему времени назвать не удается. Как отмечают в объединении «Огненная дуга», это может быть недоучет потерь, что совершенно нормально для того периода. Так как большинство красноармейцев 399-й стрелковой дивизии погибло 11 февраля 1943 года, их физически не успели внести в списки.

Конечно, были случаи, когда поисковики поднимают останки ровно стольких бойцов, сколько указано в списках погибших. Но так происходит далеко не всегда.

За время поисковых работ Вахты памяти 2022 - 2023 годов в селе Вторые Топки было поднято 615 бойцов и командиров Красной армии. Кроме того, было установлено местонахождение захоронения 27 бойцов, умерших в инфекционном госпитале. В деревне Слободка Топковского сельского поселения обнаружено вероятное санитарное захоронение бойцов и командиров, погибших в феврале 1943 года. Сейчас продолжается работа с архивными документами по установлению личностей поднятых бойцов. Уже можно сказать, что к Топкам поисковикам возвращаться не придется, так как здесь найдены и подняты все.

- Сейчас все больше молодых людей включаются в работу Вахты Памяти. И это на сегодняшний день является чрезвычайно важным фактором, когда многие начинают забывать историю родной страны, края, города и даже небольших поселений. Молодежь старается узнать о прошлом, найти в нем ответы на насущные вопросы о добре и зле, о жизни и смерти, - говорит член поискового отряда, монтер пути Орловской дистанции пути Михаил Епихин.

Своим примером молодые железнодорожники стараются показать подрастающему поколению, насколько существенно хранить память о Великой Отечественной войне, чтить воинов и мирное население, погибших в самой кровопролитной и страшной войне в истории человечества.

Елена ЗЯБКИНА