В Орловской области пошел молебен в честь строительства храма Николая Чудотворца

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История воцерквления орловской земли угодит далеко в лета. Первые свидетельства о христианстве в регионе относятся к двенадцатому веку. По сей день православие является главной религией, к которой относят себя тысячи орловцев. Поэтому появление новых церквей и храмов в Орловской области для жителей просто необходимо.

В селе Никольское церковь появилась еще несколько веков назад. Прекратила свое существование перед приходом советской власти – в 1923 году. Разрушенное святилище восстанавливать не стали и в 90-е. Все это время оно ждало своего часа. И вот он настал!

Благодаря фонду Владимира Бутусова «Вера и возрождение» в Никольском сельском поселении построят храм Святителя Николая Чудотворца. Молебен в честь этого события провел настоятель Свято-Успенского храма села Тросна иерей Иоанн Стороженко.

– Когда мы обращаемся к Богу, то Господь говорил, что даже и горы возможно нам с места сдвинуть. Ведь сколько бы не было бед на нашей святой русской земле, люди брали иконы, свечи и шли молиться, защищая свое Отечество. Вы посмотрите, сколько сейчас совершается злобы, ненависти, сколько происходит сейчас раздражения в человеке. А все из-за чего? Из-за того, что мы с вами порой иногда очень редко вспоминаем Господа Бога, – обратился к прихожанам отец Иоанн.

Вопрос строительства церкви в селе Никольское вынашивался долго. По словам депутата Орловского городского Совета народных депутатов Владимира Бутусова, только документы подготавливали более пяти лет. Самой главной проблемой оказалась необходимость близости к святилищу памятника федерального значения. Поэтому и было выбрано место недалеко от памятника «Скорбящая мать».

– Никольское поселение довольно большое, в него входят такие деревни как Березовка, Красавка, Ветренка, Краснопавловский поселок, Соборовка и другие. В давние времена эти земли были окраиной государства. Несколько веков назад здесь была построена церковь Николая Угодника. Который, как известно, является покровителем морского флота. Мы видим, что в современном обществе вероисповедание ущемляется. Поэтому, считаю, что сейчас пришло время собирать камни, чтобы мы гордились своими культурными и православными традициями, – отмечает Владимир Бутусов.

Как отмечает меценат, благотворительный фонд «Вера и возрождение» курирует три основных проекта. Это помощь детям с ограниченными возможностями, восстановление православной веры на Орловщине, а также проект сохранения памяти сражения на Соборовском поле во времена Великой Отечественной войны и доступности памятников истории для посещения.

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На молебне собралось несколько десятков человек – все они очень ждут строительства нового святилище. По словам местных жителей, добираться в ближайший храм тяжело и неудобно, так как приходится ездить либо в районный центр, либо в Курскую область. Поэтому так важно поставить в Никольском церковь.

– Народ, который проживает на территории Никольского сельского поселения давно мечтал, о том, что будет здесь церковь Николая Чудотворца. И сколько бы столетий проходило, все-таки мы живем все верой. Вера нас объединяет, делает нас добрее, мудрее, милосерднее, чище. И мы обращаемся молитвами к Господу для того, чтобы это поселение жило еще долго-долго благодаря доброму делу тех людей, которые здесь собрались, и, в частности, отцу Иоанну и Владимиру Петровичу Бутусову, который делает, безусловно доброе и нужное дело, – отметила жительница Никольского сельского поселения Елена Ченская.

После молебна и освящения площади строительства будущего православного храма, каждый из прихожан мог окропиться святой водой.