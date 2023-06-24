Фото: пресс-службы Губернатора Орловской области Фото: Предоставлено

В Орловской области усилили меры безопасности. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков 24 июня. Он отметил, что ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов.

- Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок в области. Все службы работают в штатном режиме. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам. Прошу воздержаться от выездов за пределы области. Об изменениях ситуации буду оперативно информировать, - написал в своем телеграм-канале Клычков.

Владимир Путин официально прокомментировал вооруженный мятеж, поднятый ЧВК. Президент обратился и к солдатам армии, и к бойцам частной военной компании. Заявил, что предатели ответят перед законом и народом. Российский лидер признал, что в Ростове-на-Дону сложилась сложная обстановка. Бойцы ЧВК блокировали многие органы власти. Однако пообещал предпринять решительные действия по стабилизации ситуации.

В других регионах Черноземья также ввели некоторые ограничения. Так, в Воронежской и Липецкой областях отменили массовые все мероприятия. Кроме того,перекрыли движение по трассе М-4 «Дон».