Куда сходить в Орле на выходных, 24 и 25 июня

Фото: Орловский театр кукол

Окончание очередной июньской недели готовит орловцам жаркие выходные. Которые мы предлагаем провести, активно участвуя в театральных и библиотечных мероприятиях, а также провести досуг на свежем воздухе, вдали от городской суеты. Множество значимых событий, которые включают себя культурные мероприятия, не заставят заскучать. «Комсомолка» собрала вместе все самые интригующие, познавательные, увлекательные события грядущих выходных и подготовила еженедельную афишу мероприятий. Расскажем, как можно активно и с пользой провести 24 и 25 июня.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРГЕНЕВСКИЙ ПРАЗДНИК

В последнюю субботу июня в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново по традиции состоится Всероссийский тургеневский праздник.

Праздничная программа начнется в 12 часов с выступления фольклорного ансамбля «Каравай».

Орловцам обещают угощения в виде чая с баранками и варенье из абрикосов по рецептам XIX века. Кроме того, посетители смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в светской беседе и сфотографироваться с «гостями из прошлого».

Гостей праздника ждут концертная программа и Большой усадебный бал, в котором смогут принять участие все желающие.

В течение всего дня будут работать «сувенирный ряд», летнее кафе и кофейня. Гости праздника также смогут принять участие в мастер-классах и усадебных играх.

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КОГДА? ГДЕ?

24 июня

Село Спасское-Лутовиново

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ

В Библиотеке имени Пушкина уже в эту субботу состоится квартирник посвященный творчеству советского рок-музыканта Виктора Цоя.

Не оспаримым фактом является, что на песнях артиста выросло ни одно поколение. Он внес огромный вклад в развитие рок музыки. Никто не мог представить, что музыка простого парня из семьи рабочих, будет слышна из каждого двора еще ни один десяток лет. Виктор Цой – один из величайших рок музыкантов Советского Союза.

Организаторы уверяют, что на мероприятии орловцы смогут прочувствовать атмосферу 80-х годов прошлого столетия, совершив путешествие во времена черного total look, бомберов и косух, браслетов, кулонов и тонких цепочек, черной подводки и теней!

Для участия в конкурсе аутфитов 80-х, необходимо прийти в образе того времени. Заявки на конкурс принимаются на самом мероприятии. Победитель определяется общим голосованием.

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КОГДА? ГДЕ?

24 июня, 17:00

Улица Комсомольская, 65

МИР ОТКРЫТИЙ И ИЗОБРЕТЕНИЙ

Выставку «Мир открытий и изобретений» в отделе производственной литературы Бунинки орловцы смогут посетить в субботу.

История развития человечества – это прежде всего история изобретений, создания и совершенствования различных изделий и технологий. Тысячи известных и безымянных изобретателей и рационализаторов породили необъятный мир техники и технологии.

Изобретатели из России, несомненно, вписали страну в первый эшелон мировой технологической летописи. Имена Александра Лодыгина, Александра Попова, Ивана Ползунова, Павла Яблочкова, Константина Циолковского навсегда будут составлять золотой фонд не только российских, но и мировых изобретателей.

На выставке в библиотеке имени Бунина представлены издания об изобретениях, сделанных в разное время, и их создателях, истории развития науки и техники.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать с 24 июня по 30 июля

Улица Максима Горького, 43

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Придя в субботу в краеведческий музей с членами своей семьи, орловцы смогут приобщиться к истории и культуре родного края, его традициям и обычаям, познакомиться со знаменитыми земляками, принять участие в творческих занятиях, в интерактивных программах, мастер-классах, посетить обзорную и тематические экскурсии.

Помимо этого в 11 часов гости музея смогут познакомиться с народной культурой Орловского края на экспозиции зала «Этнография» и изготовить яркий оригинальный подарок из глины.

КОГДА? ГДЕ?

24 июня, 11:00

Улица Гостиная, 2

ЗАКРЫТИЕ ВОСЬМИДЕСЯТОГО СЕЗОНА В ТЕАТРЕ КУКОЛ

Орловский театр кукол приглашает юных зрителей на финальные театральные выходные этого лета.

Начнет последний в этом сезоне театральный тень в 10:30 выступление эстрадно-джазового ансамбля учащихся Орловской детской школы искусств имени Кабалевского, руководитель Владимир Прибылов.

После, в 10:45 начнется игровая программа с знаменитой Красной Королевой и Белоснежкой, дефиле юных моделей – орловской модельной студии «M.Models», награждение участников арт-акций

А уже завершится сезон показом спектакля «Про Золушку» режиссера Игоря Черкашина. Постановка будет длиться 1 час 20 минут.

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КОГДА? ГДЕ?

25 июня, 10:30

Улица Советская, 29