Игорь Артамонов: Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня

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Как упорядочить потребности резидентов в кадрах, вакансии, зарегистрированные в Центре занятости населения и образовательную программу вузов и ссузов в единую систему, обсудили в ОЭЗ «Липецк» с руководителями HR служб резидентов.

«Наша задача – трудоустроить лучших специалистов на лучших промышленных предприятиях Липецкой области, и, в том числе, в ОЭЗ «Липецк». Для этого нам необходимо объединить усилия и решить задачу с прогнозированием. Чтобы система работала без сбоев, каждому предприятию надо проанализировать потребность своего предприятия как минимум на ближайшие пять лет. Благодаря чему сложится картина актуальности тех или иных образовательных программ в учебных заведениях региона», – отметил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

Регион участвует в акселераторе Агентства стратегических инициатив по сервис-дизайну услуг в рамках жизненной ситуации «Профориентация школьников». На встрече в ОЭЗ региональный сервисный уполномоченный Анна Киц акцентировала внимание работодателей на статистику по проведенным опросам среди школьников и отметила, что большинство учащихся не могут сделать выбор будущей профессии, не понимают, как выстроить свою жизненную траекторию. Одним из решений стала точечная работа со школами региона для разработки системы профориентационных экскурсий на ОЭЗ «Липецк» и сбор базы профориентационных роликов для их трансляции на информационных ресурсах учебных заведений.

На сегодняшний день вузы и сузы готовы менять учебные планы под нужды предприятий региона. Наиболее актуальной задачей является обеспечение предприятий высокопроизводительными кадрами.

«Для оптимизации процесса внутри особой экономической зоны выделен специалист, который сможет в режиме единого окна отрабатывать потребности резидентов, координировать работу с учебными заведениями. Чтобы сократить путь поиска свободных вакансий, на сайте ОЭЗ «Липецк» есть вкладка «Вакансии», где представлены все самые актуальные предложения наших резидентов как на Грязинской площадке, так и на Елецкой», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

В особой экономической зоне «Липецк» буквально ежедневно ведется работа по популяризации рабочих специальностей. На промышленных площадках студентам проводят экскурсии, показывают, как устроено производство, читают интересные онлайн-лекции, учащиеся имеют возможность проходить в компаниях практику. Резиденты заинтересованы не только в привлечении специалистов, но и в удержании своих профессиональных кадров.

«Профориентация – важная составляющая обучения старшеклассников и студентов. Молодые люди должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.