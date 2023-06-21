Владислав Числов: «Орловцы пережили фашизм в прошлом веке, а сейчас давят эту гадину на Украине»

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Публикация поможет жителям страны разобраться в причинах возникновения глубинного фашизма, как это влияет на экономику, культуру и исторический цикл развития в мире, а также какое место Россия занимает в этих процессах.

«Глубинный фашизм уже пришел в каждый дом. Он растлевает молодых через социальные сети, пропагандирует, нет, навязывает ЛГБТ-установки, держит за горло через коррупционные счета в криптовалютах, через двойное-тройное гражданство - и то, что эти «элиты» и уральский пролетарий одинаково осуждают Гитлера, - формальность», - сказал в своей статье в «Российской газете» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

ЛДПР взяла антифашизм за основу своей идеологии с момента основания партии. Владимир Жириновский часто говорил: «Я всегда буду защищать русских». Либерал-демократы, будучи оппозиционной партией, никогда не пресмыкались перед Западом. Наоборот, с первого дня работы откровенно, порой даже резко отстаивали пророссийские интересы.

И сегодня лидер либерал-демократов предлагает конкретные действия, которые помогут нашей стране скинуть западное иго с плеч простых людей, причем разных национальностей и стран.

«В современном мире России нужна просто огромная армия. Партия ЛДПР настаивает: Армия России с учетом гражданского персонала должна быть не менее 7 млн человек. Ведь нам есть что и от кого защищать», - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР, отметил, что наша Великая страна уже не раз давала отпор фашизму.

«Спонсоров у «коричневой чумы» во все времена находится немало! И каждый раз все свои усилия они направляют против Российской Федерации. Почему? Ответ прост: никому не нужна сильная, независимая, уверенная в будущем Россия. Запад не просто одержим своей гегемонией, он ей уже бредит. Но, к их величайшему расстройству, у России было, есть и будет все, чтобы достойно ответить на любые вызовы!

Как правильно заметил наш лидер, война сегодня идет не за конкретный город или область, война идет за Россию! Но все мы помним фразу из художественного исторического фильма «Александр Невский», которая стала крылатой: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!».

Прозападная пропаганда устремлена далеко в будущее. Она засоряет юные головы нашей молодежи, пытаясь оставить руины традиционных ценностей, навязывая ЛГБТ-установки, растлевает молодежь через музыку и фильмы сомнительного содержания.

Но мы, взрослые люди и старшее поколение, это понимаем и никогда не допустим! Только вместе, только плечом к плечу мы сможем победить в решающей схватке с глубинным фашизмом!» - отметил Владислав Числов.

Для победы над фашизмом 21-го века важно воевать на всех фронтах, каждому русскому. В наших силах поддержать наших ребят на передовой не только гуманитарной помощью, но и личной идеологической борьбой. Делая каждый день выбор в пользу созидания и мира с близкими в своей семье, в выборе информации для себя и ребенка, в изучении русской литературы, музыки и живописи, в стремлении знакомиться с историей и традициями своего народа.

Руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов заявил, что современное проявление фашизма ничем не отличается от своего предшественника почти вековой давности. Он также отметил, что антифашизм лежит в основе идеологии либерал-демократов с момента основания партии.

Наша сила в единстве!