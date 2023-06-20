Орловщина вновь встречает вкусный фестиваль «Мясная классика»

Организаторы обещают: будет вкусно и интересно.

Для жителей и гостей региона 1 июля в 12:00 на территории опытной станции п. Стрелецкий Орловского района начнет работу барбекю-фестиваль, организованный «Мираторгом» - одним из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов в России.

«Мираторг» - признанный эксперт в мясной индустрии. Агрохолдинг производит отечественный продукт высокого качества, создает и развивает культуру потребления мяса в нашей стране. Компания предлагает продукты на любой вкус и достаток: от птицы до мраморной говядины, от пельменей до блюд авторской кухни, от бургеров до фирменных лимонадов.

В рамках барбекю-фестиваля профессиональный шеф-повар холдинга проведет серию ярких мастер-классов, покажет, расскажет и научит готовить самые разные колбаски для гриля и оригинальные гарниры к ним. Компания бесплатно предоставляет основной продукт для приготовления блюда, шатер, стол, гриль и аксессуары для готовки. Специалисты «Мираторга» общаются с гостями на одном языке, передают свои знания и навыки просто и интересно. Они научат вас не только вкусно готовить, но и получать истинное удовольствие от приготовления и потребления блюда. Созданный кулинарный шедевр можно продегустировать на месте или унести с собой - удивить друзей и домочадцев. Все необходимые продукты при желании можно купить в выездном супермаркете здесь же, чтобы повторить успех на домашней кухне.

Добро пожаловать на гастрономический праздник от «Мираторга».

- Кулинария стала популярным трендом, передачи о еде, видеорецепты, блоги встречают нас буквально повсюду. И это неудивительно, учитывая, какое место еда занимает в нашей жизни. Наш гриль-фест - это живое общение и эксклюзивные знания из первых рук. «Мираторг» всегда готов встречаться и общаться с нашими покупателями, помогать, подсказывать, обучать, поддерживать, чтобы каждый мог приготовить блюдо своей мечты. Лучшие эксперты, продукты, рецепты и технологии. Будет вкусно и интересно! Ждем всех на нашем барбекю-фестивале «Мясная классика», - приглашают гостей в пресс-службе агрохолдинга.

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