«Играй, гармонь – Красавка!»: В Орловской области состоялся первый межрайонный открытый фестиваль народной музыки

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На границе Орловской и Курской областей в Троснянском районе раскинулась Красавка. Эта деревня неспроста получила такое название. По легенде именно сюда еще во времена Ивана Грозного ссылали красивых, статных женщин.

Красавка – деревня с великой историей и народными традициями. Именно в этих краях в 1943 году происходили бои северного фаса Орловско-Курской дуги, где советские войска смогли переломить ход Великой Отечественной войны. По словам организатора фестиваля, депутата Орловского городского совета Владимира Бутусова момент сражения на Сабуровском поле в настоящее время из истории ускальзывает.

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– Восьмого мая мы организовали автопробег в честь 80-летия Орловско-Курской дуги. Совершая объезд памятников истории, мы не смогли попасть к памятнику нашим разведчикам в селе Тагино, которое находится вдали от твердой дороги. Поэтому хотелось бы обратиться к властям, сегодня в эпоху поднятия головы нацизма очень важно сохранить память о жестокости этой идеологии и сделать памятники истории доступными для посещения, – отметил Владимир Бутусов.

Одним из инструментов, которые приходили на помощь в поднятии боевого и морального духа красноармейцев в годы войны, была русская гармошка. Она и по сей день остается главным народным инструментом, передающимся из поколения в поколение. Игре на гармошке учат детей и внуков. В Красавке проживает сразу несколько династий гармонистов. Так, у Николая Рыженкова и у его братьев любовь к инструменту привил отец – фронтовик, орденоносец Игнат Рыженков.

– Отец играл на гармошке с юности. После, женился, появились дети. Гармонь его, прошедшая войну, перешла мне по-наследству, как старшему сыну. В армии я обзавелся еще одной гармошкой, а сейчас у меня в коллекции уже целых три инструмента. Пытался научить игре сыновей, но не получилось – оба на гитарах играют. Вот, сейчас подрастают шестеро внуков, буду их учить гармошке! – делится гармонист.

В разгар жаркого июньского дня на сцене для гостей праздника в гала-концерте фестиваля выступили такие знаменитые орловские исполнители народной музыки, как солисты Орловского Центра русской гармоники Зинаида Браилова и Валерий Проваленов, уроженка села Красавка Любовь Вороненкова, русский народный хор имени Крепких, а также солистка центра русской гармоники Татьяна Демина.

Концерт продолжили участники конкурсной программы фестиваля, а также представители династий гармонистов деревни Красавка. Они лихо сыграли такие известные и всеми любимые произведения как барыня, цыганочка, «Новая кадриль» композитора Евгения Дербенко и многие другие.

На радость зрителям с танцевальной программй выступили призеры Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по танцевальному спорту и Единых игр Специальной олимпиады Алексей Бутусов и Ксения Шмыгина.

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На празднике перед гостями выступил и гармонист-профессионал, лауреат международных фестивалей, учащийся Орловского музыкального колледжа – Владимир Левин. Парень рассказывает, что пришел к русскому народному инструменту не сразу.

– Сначала я ходил в музыкальной школе на флейту. Но однажды мама взяла игрушечную гармонь и ради шутки стала подбирать на ней мелодии, и я заинтересовался этим инструментом. Сейчас мне нравится исполнять композиции почетного жителя города Орла Евгения Петровича Дербенко. Играю и народные его произведения, и эстрадные, и камерные, – отмечает Владимир Левин.

В рамках фестиваля также проходил фольклорный конкурс в котором участвовали гармонисты из Троснянского, Кромского, Урицкого, Орловского, Малоархангельского районов Орловской области и Фатежского районе Курской области.

О культурной важности первого открытого межрайонного фестиваля «Играй, гармонь – Красавка!» для Орловщины рассказал член жюри конкурсной части, ведущий фестиваля, заслуженный артист Российской Федерации Геннадий Калмыков.

– Сегодняшний фестиваль очень важен для культурной палитры нашего Орловского края, потому что подобных фестивалей, к сожалению в последнее время не хватает. Наша земля очень одаренная на народников. Гармонисты сохраняют народный фольклор, певческий фольклор тоже распространен в Орловской области, а чтобы они собрались вместе и как грянули все по струнам души – такого давно не было. И я очень рад, что Владимир Петрович Бутусов предложил провести на его родине, в деревне Красавка, такой праздник. Мы надеемся, что фестиваль станет на Троснянской земле достаточно популярным, и здесь будут собираться не только гармонисты близлежащих районов, но и музыканты со всей области и не только, – подчеркнул Геннадий Калмыков.

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На фестивале, который был приурочен ко Дню народных художественных промыслов России, вся атмосфера была пропитана русской народной культурой – гости праздника могли угоститься вкусным чаем из самовара, баранками и сладкой выпечкой, а также приобрести памятный деревянный сувенир – фигурку лошадки, кошечки или даже медведя.

Для детей работали аниматоры, которые проводили традиционные русские игры и забавы.

Всех участников фестиваля организаторы и члены жюри наградили дипломами и памятными призами.