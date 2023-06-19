Скидки на книги, такси и фитнес: чем порадовать себя в начале рабочей недели

.

Каждый понедельник до 3 июля абоненты оператора могут выбрать сразу три подарка от партнеров компании.

Рабочие понедельники бывают разными: интенсивными или монотонными, полными новостей или тихими. Если начало трудовой недели выдалось сложным, не нужно откладывать восполнение энергии до выходных – посвятите вечер понедельника спокойному отдыху. Сделать его еще приятнее поможет комбо из трех предложений от партнеров Tele2:

– Скидка 100 рублей на поездку при заказе такси в приложении Яндекс Go. Такси – оптимальный городской транспорт для тех, кто ценит свое время и комфорт. Можно начать отдыхать еще по дороге домой: не идти на остановку, не торопиться попасть в нужный автобус, а удобно расположиться в просторном салоне авто и наслаждаться тишиной.

– Доступ на сутки ко всем программам онлайн-тренировок на платформе FitStars. Физическая активность помогает быстрее переключиться после тяжелого дня на отдых и хорошо выспаться. Ехать в спортзал или выходить на пробежку не обязательно: на платформе FitStars все программы – от силовых тренировок до йоги – подготовлены специально для занятий дома, без дополнительного оборудования.

– Четыре книги из подборки в подарок и скидка 25% на литературу в сервисе «Литрес». Можно выбрать профессиональную литературу, обучающие пособия или художественные бестселлеры и с пользой провести время.

Каждый понедельник можно собрать комбо под личные потребности, выбрав до трех подарков из расширенного списка предложений от партнеров. Акция «Понедельники» действует для всех клиентов Tele2 до 3 июля 2023 года. Чтобы получить бонус, необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать код у партнера нужно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».