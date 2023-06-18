Спасать жизни – это их работа: орловские медики отмечают профессиональный праздник

Работники подстанции Скорой медицинской помощи Заводского района Орла Фото: Елена Зябкина

День медика традиционно отмечается в третье воскресенье июня. В этот праздник поздравления принимают все те, кто стоит на страже человеческого здоровья – врачи, фельдшеры, медсестры.

На передовой медицинской профессии, конечно, трудятся работники Скорой медицинской помощи. Они из года в год первыми приходят для спасения жизни и здоровья людей, почувствовавших проблемы со здоровьем или попавших в беду. В Орле сейчас работают четыре подстанции Скорой медицинской помощи. В канун праздника нам удалось посетить подстанцию Заводского района и узнать многое об одной из важнейших профессий.

Находится подстанция в неприметном месте на улице Комсомольской на первом этаже многоквартирного дома. Штат насчитывает 37 медицинских работников, которые выезжают на вызовы не только на территории города, но и к людям, нуждающимся в помощи, в Орловском муниципальном округе. Это подразделение является старейшим в городе. Открыто оно в начале девяностых годов прошлого века. Сейчас в областной столице таких подстанций четыре.

Тайминг на сборы у работников "скорой" не хуже чем у пожарных – две минуты. На один вызов отводится 60 минут.

Подстанция Скорой медицинской помощи Заводского района Орла Фото: Елена Зябкина

Любить свою профессию

Медики, работающие на подстанции, отмечают, что в "скорую" нужно влюбиться, чужих она не терпит, да и надолго они не остаются - работа тяжелая и с физической точки зрения, и с моральной. На зарплаты медики не жалуются, однако текучка молодых кадров, которые не выдерживают сложностей работы говорит за себя. Но есть и те, кто по-настоящему не знает как жить без любимой работы.

Елена Николаевна Чукина – одна из таких работников. Она работает фельдшером на скорой уже 41 год. Но при этом не теряет оптимизма и душевной теплоты. Работать медиком женщина хотела всегда. Учась в медицинском училище, Елена Чукина планировала поступить в вуз и стать врачом, но попав на производственную практику на скорой, влюбилась в профессию и осталась трудиться фельдшером.

– Я люблю свою профессию. С большим удовольствием хожу на работу. Устаю, конечно, сильно, но ничего, привыкла за столько лет. Свою профессию считаю нужно любить, какой бы она не была. Хоть медицину, хоть преподавательскую деятельность, – отмечает Елена Николаевна.

Фельдшер подчеркивает, что работа на "скорой" – очень серьезная. Во многом ответственней, чем деятельность врача в стационарных учреждениях.

– Мы находимся на передовой. И самый первый, кто может прийти на помощь больному – это скорая помощь. Поэтому люди сейчас только нас и вызывают. Поликлиники далеко, и сейчас с ними сложно стало. А мы всегда на месте. Всегда приедем и окажем помощь, – говорит Елена Чукина.

Рассказывает медик и про опасность своей деятельности. Не раз приходилось сталкиваться Елене Николаевне с агрессивными людьми, попадать на вызовы в притоны, и даже убегать оттуда.

Радует фельдшера в профессии услышанные слова благодарности за спасенные здоровье и жизнь.

Медицинская укладка Фото: Елена Зябкина

Преемственность поколений

На подстанции скорой помощи работают и молодые, амбициозные медики – фельдшер Елена Малыхина и медсестра Маргарита Мартынова.

Маргарита сейчас оканчивает Орловский медицинский институт по специальности врач-лечебник. На третьем курсе она защитила сертификат медицинской сестры, а во времена пандемии коронавируса решила устроится работать на скорую. Такую идею, по словам медсестры, два года назад ей подал дядя, тоже работник скорой.

– Работа очень тяжелая. Ты сюда приходишь одним человеком, а выходишь совершенно другим. Профессия тебя ломает, вместе с этим ты становишься жестче. Меняется полностью твое мировоззрение, – отмечает Маргарита Мартынова.

По словам медика, люди мало ценят чужой труд. Чтобы начать относиться с должным уважением к медицинским профессиям нужно на себе прочувствовать как сложно приходится работникам Скорой помощи.

Елена в профессии четыре года. Девушка поступила после одиннадцатого класса в Орловский базовый медицинский колледж, отучилась на фельдшера и пошла работать на скорую. Как признается медик несмотря на всю сложность профессии, страшиться работы на скорой не нужно, но необходимо понимать ответственность своей трудовой деятельности. От выгорания Елену спасают искренняя благодарность пациентов и радостные случаи на скорой.

– Есть хорошие пациенты, которые искренне говорят тебе "спасибо". Или когда у тебя на вызове рождается ребенок. У меня, например, был такой случай в позапрошлом году. Так получилось, что дежурство выпало на мой день рождения, и как раз в тот самый день мне пришел вызов от беременной женщины. Именно в такие моменты осознаешь как прекрасна та профессия, которой ты занимаешься! – рассказывает Елена Малыхина.

Этапы развития работы "Скорой помощи" Орла Фото: Елена Зябкина

Медики особо подчеркивают, что Скорая помощь – это экстренная служба, и не стоит ее вызывать по незначительным поводам будь то незначительный порез или небольшая температура, потому что в это время "скорая" кому-то действительно может спасти жизнь.

В праздник медицинского работника персонал подстанции Скорой медицинской помощи Заводского района желает медикам и их пациентам крепкого здоровья и долголетия!