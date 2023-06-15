«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали более четырех тысяч орловцев

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Самой популярной стала программа Kaspersky Internet Security: на нее пришлось 75 % всех подключений. Кроме нее, провайдер предлагает защиту Dr. Web и Eset Nod32.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«В условиях глобальной цифровизации сохранение конфиденциальности — задача номер один! В связи с этим “Ростелеком” предлагает своим клиентам различные варианты защиты устройств и хранящихся на них персональных данных. Ежедневно пользователи интернета заходят в социальные сети, управляют услугами онлайн в личных кабинетах, оплачивают покупки в приложениях. Чтобы оборот личной информации в виртуальном пространстве был безопасным, крайне важно использовать антивирусные программы на регулярной основе».

Александр Михеев, клиент «Ростелекома» из Орла:

«При подключении интернета от “Ростелекома” узнал, что мне доступна бесплатная двухмесячная подписка на “Антивирус”. Решил попробовать. Установил программу на домашний компьютер и на смартфоны всех членов семьи. Теперь сервис блокирует звонки с неизвестных номеров, да и спама в электронной почте тоже стало меньше. Думаю, что это как раз работа Касперского. Пробный период подходит к концу. Буду подключать услугу — она работает!»

«Антивирус» проверяет на безопасность виртуальные ресурсы, а также блокирует подозрительные файлы, в том числе на съемных носителях. Также он гарантирует конфиденциальность информации о платежных картах и не пропускает спам и сомнительный рекламный контент.

Оформить подписку можно на сайте или через единый личный кабинет пользователя.

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