Выходные в Орле: куда сходить 10, 11 и 12 июня

Орловский академический театр имени Тургенева Фото: Елена Зябкина

На Орловщине отгремели грозы и непогода и начались жаркие деньки. Однако в эти выходные погода не стремится порадовать орловцев солнцем и теплом. Но «Комсомолка» знает, чем отвлечь от ненастья природы жителей региона. Мы вновь составили афишу событий, которые пройдут в ближайшие три дня в регионе.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

На фотовыставке Банка России «Путешествие в детство», которая размещена под открытым небом, можно увидеть монеты, посвященные героям сказок и мультфильмов, детской литературе и кинематографу.

Например, одно из фотопанна рассказывает о серебряной монете, посвященной известному всем мультфильму «Ну, погоди!». На ней изображена одна из самых знаменитых сцен мультфильма: Волк и Заяц рассекают лед в ритме танго. Номинал монеты составляет три рубля.

На другом фотопанно изображение монеты, отчеканенной по мотивам современного мультфильма про трех богатырей. Примечательно, что серебряные три рубля диаметром 39 миллиметров были выпущены тиражом всего 3000 штук.

Орловцы на выставке смогут увидеть уникальные монеты, узнать об их истории и произведениях, по мотивам которых созданы сюжеты.

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КОГДА? ГДЕ?

Выставка продлится до 15 июня.

Улица Ленина

ФОТОВЫСТАВКА ЮРИЯ ТРЕБУХИНА

В субботу и понедельник орловцы могут посетить выставку фоторабот Юрия Требухина в Пушкинке.

Юрий Требухин – участник МХИС феста 2022/23 годов, выставок в НеГалерее современного искусства и других. Свой творческий стиль фотохудожник называет «Pop psycho art». Через художественный взгляд на происходящее автор показывает нетипичное отношение к реальности, в особенности – к самым простым понятиям, таким как свет, цвет и линии.

Организаторы выставки отмечают, что орловцев ждет несколько монохромных фотографий и чуть больше фото с перетекающими друг в друга цветами. И во всём этом есть момент, хрупкость, прикосновение.

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КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 18 июня, воскресенье – выходной

Комсомольская, 65

ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС

Для юных зрителей на сцене театра «Свободное пространство» пройдет спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсона «Свинопас». Произведение повествует о бедном принце, который захотел жениться на дочери императора, но та отвергла его чувства, посчитав юношу невыгодной партией для себя.

Спектакль является авторским проектом заслуженной артистки Российской Федерации Елены Шигаповой.

Режиссером постановки выступает Лариса Леменкова.Все роли исполняет Елена Шигапова

Спектакль длится всего 45 минут и наполнен интересными и поучительными событиями, поэтому маленькие орловцы не успеют заскучать.

(6+)

КОГДА? ГДЕ?

10 июня, 11:00

Площадь Карла Маркса, 2

ПРИЗРАКИ – НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Орловский академический театр имени Тургенева представляет премьеру спектакля «Призраки – нереальная любовь». Он поставлен по мотивам одноимённой повести Ивана Тургенева. Орловцам будет представлена история человека, который встречает загадочных призраков в стенах своего дома. Они перенесут его, в мир мистических образов, удивительных открытий и неожиданных встреч.

Создатели отмечают, что спектакль погружает зрителей в атмосферу русской литературы XIX века, наполненную яркими героями и философскими размышлениями. В постановке заняты талантливые и опытные артисты, способные создать на сцене неповторимую атмосферу.

«Призраки – нереальная любовь» – это уникальный опыт для зрителей, которые хотят погрузиться в загадочный мир искусства.

(12+)

КОГДА? ГДЕ?

10 июня, 19:00

Площадь Ленина, 2

ЗОЛОТОЙ ВЕК. ВАРИАЦИИ

В государственном мемориальном и природном музее-заповеднике Ивана Тургенева продолжается традиционный фестиваль «Месяц в деревне». В это воскресенье Спасское будет встречать «короля романса» народного артиста РФ Олега Погудина. Он представит свой спектакль-концерт «Золотой век. Вариации» и порадует поклонников новыми гранями своего таланта.

КОГДА? ГДЕ?

11 июня, 15:00

Село Спасское-Лутовиново

JAZZ-LAB

День России запомнится для орловцев большим джазовым концертом. В зале филармонии в рамках очередной сессии «JAZZ-LAB»/«Джазовой лаборатории» выступят участники международных джазовых фестивалей, московское трио Антона Котикова в составе: Антон Котиков (саксофон, флейта, битбокс, бансури, калюка, губная гармоника, дудук); Андрей Разин (рояль, вокал); Игорь Иванушкин (контрабас).

В программе прозвучит авторская музыка Андрея Разина и Антона Котикова, а также популярные джазовые композиции.

Справки по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

(6+)

КОГДА? ГДЕ?

12 июня, 17:00

Улица Ленина, 23