Дороги Орловской области продолжают ремонтировать за счет средств «Платона»

Фото: Росавтодор

Речь об участке от Орла в сторону Брянска с 26 по 46 км автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Беларусь. Капремонт позволит увеличить пропускную способность дороги в три раза – до 43 тыс. автомобилей в сутки. В результате ремонта будет увеличена пропускная способность дороги до 43 тыс. автомобилей в сутки, а также снижено количество ДТП благодаря комплексному обустройству. Завершить весь объем работ планируется в сентябре 2024 года.

Ранее в том числе за счет средств «Платона» в Орловской области привели к нормативам около 50 км федеральных дорог и два моста. Работы по капремонту, ремонту, устройству тонкослойных покрытий выполнили на федеральных трассах: М-2 «Крым», Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-142 Тросна-Калиновка. Кроме того, был капитально отремонтирован мост через реку Мезенку на 202-м км дороги Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орел, завершен ремонт правого моста через реку Колу на 333-м км трассы М-2 «Крым».

Государственная система «Платон» - один из крупных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 220 млрд рублей. За 7 лет работы с помощью средств от системы «Платон» построено и отремонтировано более сотни мостов и несколько тысяч километров дорог.

Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь.

На сегодня четыре тысячи орловских перевозчиков зарегистрировали более 8 тысяч грузовиков. В целом по стране регистрация в «Платоне» превысила 1,7 млн большегрузов и 790 тысяч перевозчиков. Центральный федеральный округ — лидер по количеству зарегистрированных большегрузов в госсистеме «Платон». Перевозчики ЦФО зарегистрировали в государственной системе «Платон» почти 370 тысяч грузовых автомобилей.

За семь лет работы системы «Платон» в России впервые появилась достоверная статистика об автомобильных грузоперевозках, что делает этот огромный рынок прозрачным. Главное следствие введения «Платона» – изменение рынка автомобильных грузовых перевозок из абсолютно нерегулируемого в 2005 году в более контролируемый и цивилизованный.

В прошлом году на автотранспорте появился рейтинг «Надежный перевозчик России». Рейтинг составляется на основе данных госсистемы «Платон» — единственного цифрового источника информации о работе рынка логистики. Инициатором создания рейтинга является Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. В этом году за счет расширения критериев отбора в него попало большее количество компаний разного размера.

В этом году лауреатами стали компании: «Сельта», X5 Transport, ДЛ-Транс, «Делко», ITECO, «Монополия», «Лорри», Wildberries, Авто-ПЭК, «Союз-Логистик», «Лонгран Логистик», «ДжиИксО Лоджистикс», «Сияние ТК», «ТК ЭКСИС» и Д-ТРАНС.

Рейтинг в этом году был максимально расширен, как за счет включения в него компаний разного размера (одним из лауреатов стал Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Евгеньевич), так и за счет добавления принципиально новых номинаций – компания «Транснефть» была награждена в качестве перевозчика с автопарком с максимальным числом грузовиков отечественных марок.

«Рынок автомобильных грузоперевозок очень фрагментирован, в нем нет единой направляющей силы. Я считаю, что «Рейтинг надежный перевозчик России» может ей стать и поможет выделить действительно надежных, честных и вызывающих доверие перевозчиков. Мы, как и обещали, постарались в этом году подобрать его критерии таким образом, чтобы в рейтинг попали не только крупные компании. Ведь надежность – не зависит от размера автопарка, это ценностная категория – умение вести бизнес по правилам, оказывать услуги так, чтобы тебе доверяли. Я надеюсь, что наше начинание будет развиваться, как и будет совершенствоваться аналитический потенциал системы «Платон» и мы сможем предложить бизнесу интересные и нужные сервисы на его основе», — отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков.