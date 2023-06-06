Игорь Артамонов: Липчане хотят защищать Родину

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Липецкая область планирует создать третье именное подразделение для участия в СВО. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в ходе посещения пункта отбора на военную службу по контракту. В области уже сформирован и выполняет боевые задачи гаубичный артиллерийский дивизион имени Ивана Флёрова, почти полностью укомплектован реактивный артдивизион имени Олега Пешкова.

«Формирование второго дивизиона идёт быстрыми темпами. Липчане хотят защищать Родину. Желающих служить по контракту много. Мы направили в Минобороны России запрос на создание в Липецкой области третьего именного подразделения. Думаю, нам это по силам», – сказал губернатор.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Как отметили в пункте отбора, в среднем в день здесь принимают 15-20 человек. Бывает и больше. Губернатор обратил внимание на то, что условия труда у сотрудников пункта не самые лучшие. По его поручению будет открыт дополнительный пункт отбора рядом с фондом «Защитники Отечества».

«Будут созданы хорошие условия работы и парням, которые приходят заключать контракты, будет гораздо комфортнее. Заодно будущие участники СВО смогут получить в фонде полную информацию обо всех мерах поддержки военнослужащих», – отметил губернатор.

В настоящее время пункт отбора на военную службу по контракту в Липецке располагается по адресу: ул. Плеханова, 53а. Работает круглосуточная горячая линия: 8 (4742) 27-09-38. Кроме того, оставить заявку на прохождение службы по контракту жители региона могут на портале госуслуг в разделе «Военная служба по контракту» – обратный ответ поступает в течение суток.