Игорь Артамонов: Все наши усилия направлены на то, чтобы молодежь хотела здесь остаться жить и работать

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов ответил на вопросы студентов и преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы липецкого, московского и калужского кампусов. Встреча прошла в региональном правительстве. Москвичи и калужане сегодня и завтра работают в Липецке. Их визит приурочен к проведению конференции РАНХиГС. Ее организовали Липецкий филиал РАНХиГС и правительство региона. Студенты и преподаватели обсуждают вопросы наставничества с представителями кадровой службы правительства.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Студенты спрашивали губернатора о его наставниках, о том, какими качествами должна обладать современная молодежь, чтобы стать успешной, какие навыки нужны госслужащему. «Главное, чтобы молодежь любила свою Родину. Эти основы закладываются в семье, школе, вузе. Любовь к Родине должна идти от сердца», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Также были заданы вопросы о регионе, в частности, как выстроено взаимодействие с муниципалитетами, какая поддержка оказывается молодежи, как развивается культура и спорт, нужен ли вообще студентам профессиональный спорт. «Если у человека есть задатки и способности для профессионального спорта – их нужно развивать. Но массовый спорт доступен каждому. Для этого мы ремонтируем и строим спортивные объекты. К примеру, в прошлом году в Липецке реконструировали семь пришкольных стадионов. Очень популярны стали марафоны и забеги. В них с удовольствием принимают участие и взрослые, и дети. На такие события к нам приезжают из других городов и регионов. Это уже работает как спортивный туризм. Липецк вполне может претендовать на звание беговой столицы страны», – сказал Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов рассказал участникам встречи о том, какая работа проводится в регионе и по другим направлениям, какими достижениями область гордится. «Мы делаем многое, чтобы жизнь в регионе становилась комфортнее и лучше с каждым годом. Все наши усилия направлены на то, чтобы молодежь хотела здесь остаться жить и работать», – пояснил Игорь Артамонов.

Завершилась встреча торжественной церемонией награждения. Игорь Артамонов вручил знаки отличия правительства Липецкой области «Почетный наставник» сотрудникам региональных управлений, успешно подготовивших несколько человек к государственной службе.